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LadyCity

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте: названа точная дата

1.9тЧитать новость на украинском

В Киеве с 14 июля должен подорожать проезд в общественном транспорте.

Это необходимо для избежания транспортного кризиса, который назревает из-за убыточности коммунальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на официальном сайте.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Нужно быть ответственным и честно сказать, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", ― заявил городской глава Виталий Кличко.

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Стоимость разовой поездки в метро составит 8 гривен. Для тех, кто пользуется им регулярно и может приобрести 50 поездок, цена составит 6,50 гривен. Отмечается также, что право бесплатного проезда льготников отменять не будут.

Как писал OBOZREVATEL, повышение стоимости проезда в Киеве анонсировали еще в мае.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Віталій Кличко
Место
УкраинаКиев
Объект
метро
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Манушкин Евгений
Манушкин Евгений
Когда уже кроме роста стоимости изменится качество этого самого транспорта???
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mm mm
mm mm
Манушкин Евгений, думаю скоро
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Петров Игорь
Петров Игорь
Мало, надо не 8, а как в европейских столицах. В Берлине около 60 гривен.
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Сабо Сергей
Сабо Сергей
Петров Игорь, да хоть бы как в Москве сделали — примерно 28 грн. А не то дёшево чё-т.
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