В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте: названа точная дата

В Киеве с 14 июля должен подорожать проезд в общественном транспорте.

Это необходимо для избежания транспортного кризиса, который назревает из-за убыточности коммунальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на официальном сайте.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Нужно быть ответственным и честно сказать, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", ― заявил городской глава Виталий Кличко.

Стоимость разовой поездки в метро составит 8 гривен. Для тех, кто пользуется им регулярно и может приобрести 50 поездок, цена составит 6,50 гривен. Отмечается также, что право бесплатного проезда льготников отменять не будут.

Как писал OBOZREVATEL, повышение стоимости проезда в Киеве анонсировали еще в мае.