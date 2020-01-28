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28 января • обновлено в 12:31
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В Киеве изменят цену проездного билета на общественный транспорт

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В Киеве с 1 апреля 2020 года поменяется стоимость проездных билетов.

Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения".

В то же время тариф на одну поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене или городской электричке будет прежним – 8 гривен. Но речь идет только об "приобретении разового билета", поэтому, очевидно, жетоны выведут из обращения.

Если же человек решит использовать синюю электронную карточку, стоимость проезда, как и раньше, будет зависеть от количества купленных поездок. Тариф будет колебаться от 6,50 до 8 гривен. А вот зеленые карточки, вероятно, с 1 апреля уже не будут пополнять, но приобретенные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год.

В Киеве изменят цену проездного билета на общественный транспорт

В Киеве изменят цену проездного билета на общественный транспорт

В то же время кардинально измениться система проездных: их будут выпускать только на все виды транспорта (с определенным количеством поездок или без ограничения).

Так, стоимость проездного на 46 поездок будет составлять 290 гривен (для студентов – 145, для школьников – 72,50), на 62 поездки – 390 гривен (для студентов – 195, для школьников – 97,50), на 92 поездки – 575 гривен (для студентов – 287,50, для школьников – 143,75), на 124 поездки – 770 гривен (для студентов – 385, для школьников – 192,50).

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Проездные без ограничения количества поездок можно будет купить за 1300 гривен (для студентов – 650, для школьников – 325). При том, что сейчас неограниченный проездной на один вид транспорта стоит 390 гривен (или 610 гривен для метро).

Также будут проездные на 24 часа (стоимость – 100 гривен), 48 часов (150 гривен) и 72 часа (200 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве еще в средине 2019 года анонсировали выведение из оборота зеленых карт метро. Из-за этого у жителей города и гостей возникло много вопросов. Впрочем, выведение карт значительно затянулось и еще в январе 2020 года люди все еще могли пользоваться ими.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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проезд догоняет газ
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