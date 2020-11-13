В "Эпицентре" – о карантине выходного дня: распоряжения о закрытии не было. Видео

В одном из киевских торговых центров "Эпицентр" заявили, что на выходных можно будет посещать торговый зал и выбирать покупки.

Сотрудница ТЦ заявила журналисту Pavlovsky News, что распоряжения о закрытии в субботу не поступало (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Он спросил, можно ли будет смотреть стройматериалы в торговом зале и покупать их. "Да, конечно. У нас информации нет, что мы будем закрыты", – ответила сотрудница.

Также в магазине установили терминал для онлайн-покупок на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

Затем сеть сообщила, что будет продавать на выходных исключительно продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

После этого в "Эпицентре" заявили, что не будут работать на выходных, а торговля будет осуществляться только онлайн.