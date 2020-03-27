Главная Новости
27 марта • обновлено в 13:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Деньги

У Кличко пошли на серьезные уступки бизнесу

1.9т
Читать материал на украинском

Киев предоставил представителям малого и среднего бизнеса 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества на время ограничений из-за коронавируса COVID-19. А предприниматели, которые не смогут использовать арендованные объекты, символически будут вносить только 1 гривну.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Такое решение было принято 26 марта на внеочередном заседании Киевсовета. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 27 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что Киев не должен прекратить воплощение изменений, поэтому городу надо развиваться даже в таких сложных условиях.

У Кличко пошли на серьезные уступки бизнесу. Иллюстрация

У Кличко пошли на серьезные уступки бизнесу. Иллюстрация

"Приняли решение для поддержки в период ограничений малого и среднего бизнеса. Город предоставил предпринимателям 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества. Такая скидка будет действовать до 31 июля", – заявил Кличко.

"В случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Они будут платить символическую 1 грн. Эта льгота начинается уже с 11 марта", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Деньги

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги