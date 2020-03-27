Киев предоставил представителям малого и среднего бизнеса 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества на время ограничений из-за коронавируса COVID-19. А предприниматели, которые не смогут использовать арендованные объекты, символически будут вносить только 1 гривну.
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Такое решение было принято 26 марта на внеочередном заседании Киевсовета. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 27 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что Киев не должен прекратить воплощение изменений, поэтому городу надо развиваться даже в таких сложных условиях.
У Кличко пошли на серьезные уступки бизнесу. Иллюстрация
"Приняли решение для поддержки в период ограничений малого и среднего бизнеса. Город предоставил предпринимателям 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества. Такая скидка будет действовать до 31 июля", – заявил Кличко.
"В случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Они будут платить символическую 1 грн. Эта льгота начинается уже с 11 марта", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218 случаев.
Впрочем, в Киеве по состоянию на 12:00 пятницы, 27 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 достигло 55 человек.
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