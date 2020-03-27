Киев предоставил представителям малого и среднего бизнеса 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества на время ограничений из-за коронавируса COVID-19. А предприниматели, которые не смогут использовать арендованные объекты, символически будут вносить только 1 гривну.

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Такое решение было принято 26 марта на внеочередном заседании Киевсовета. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 27 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что Киев не должен прекратить воплощение изменений, поэтому городу надо развиваться даже в таких сложных условиях.

У Кличко пошли на серьезные уступки бизнесу. Иллюстрация

"Приняли решение для поддержки в период ограничений малого и среднего бизнеса. Город предоставил предпринимателям 50% льготу на оплату аренды коммунального имущества. Такая скидка будет действовать до 31 июля", – заявил Кличко.

"В случае невозможности использования объекта арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды. Они будут платить символическую 1 грн. Эта льгота начинается уже с 11 марта", – добавил он.

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