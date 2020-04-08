В Киеве решили выплатить до Пасхи материальную помощь социально незащищенным слоям населения из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко на брифинге в среду, 8 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы понимаем, как трудно сейчас малоимущим людям. Выплаты получают более 289 тысяч киевлян из категорий малозащищенных. Выплаты начнутся уже сегодня", – заявил он.

Кличко анонсировал выплату соцпомощи в Киеве до Пасхи odessa-life.od.ua

Кличко также сообщил, что удалось аккумулировать более 20 тысяч наборов первой необходимости и 10 тысяч уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. До конца недели он пообещал выдать остальные наборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Киеве заболели коронавирусом уже 294 человека.

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