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8 апреля • обновлено в 13:07
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Соцвыплаты в Киеве выдадут раньше из-за COVID-19: Кличко дал обещание

1.1т
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В Киеве решили выплатить до Пасхи материальную помощь социально незащищенным слоям населения из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко на брифинге в среду, 8 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы понимаем, как трудно сейчас малоимущим людям. Выплаты получают более 289 тысяч киевлян из категорий малозащищенных. Выплаты начнутся уже сегодня", – заявил он.

Кличко анонсировал выплату соцпомощи в Киеве до Пасхи

Кличко анонсировал выплату соцпомощи в Киеве до Пасхи

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Кличко также сообщил, что удалось аккумулировать более 20 тысяч наборов первой необходимости и 10 тысяч уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. До конца недели он пообещал выдать остальные наборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Киеве заболели коронавирусом уже 294 человека.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Социальные выплаты Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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