Сократят строительство: Киев из-за коронавируса решил радикально изменить направления расходов

В Киеве в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19 на стабилизацию экономического положения и обеспечения неотложных социальных потребностей направят 1,4 млрд грн.

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Такое решение 26 марта приняли депутаты Киевсовета. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, написала пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

Для этого было сделано перераспределение бюджетных средств между видами работ и объектами, внесенными в Программу экономического и социального развития города Киева на 2020 год.

Киев из-за коронавируса решил радикально изменить направления расходов. Иллюстрация

"В связи с ожидаемым сокращением поступлений налогов в местный бюджет из-за введенных налоговых льгот для предпринимателей и с целью компенсации возможных расходов бюджета из-за чрезвычайной ситуации в столице возникла необходимость в уменьшении объемов финансирования капитальных расходов по объектам строительства, реконструкции и капитальному ремонту", – отметил Поворозник.

По его словам, финансирование этих объектов изменили до таких объемов, которые являются реальными в сегодняшней ситуации. Примечательно, что до улучшения деньги будут выделять на завершение объектов с высокой степенью готовности.

"Объемы расходов, предусмотренные райгосадминистрациям столицы, остаются неизменными. Капитальные ремонты жилого фонда, лифтового оборудования, учебных заведений, спортивной инфраструктуры и инженерных сетей будут финансироваться без изменений и в пределах ранее предусмотренных ассигнований. После улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве мы вернемся к перспективному проектированию объектов городской инфраструктуры", – подчеркнул чиновник.

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