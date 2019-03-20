Скандальные новостройки и ''Укроборонпром'' в Киеве отрежут от света: что известно

В Киеве с 1 апреля отключат электроэнергию в скандально известном ЖК Mega City застройщика Анатолия Войцеховского, на киностудии им. Довженко и двух предприятиях "Укроборонпрома".

Также без света останутся Центр государственного земельного кадастра и несколько предприятий, входящих в "Киевпасстранс", сообщили в пресс-службе КГГА. Всего кандидатами на отключение в столице стали 64 организации, которые из-за долгов или по иным причинам не заключили договора с поставщиками электроэнергии.

Все эти объекты получали услуги от так называемого поставщика "последней надежды" ‒ предприятия "Укринтерэнерго". Договоры с этой компанией заключались на 90 дней при условии погашения предыдущих долгов и заключения новых договоров, однако это так и не сделали.

"В новых условиях рынка оператор системы распределения обязан немедленно выполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю", ‒ подытожили в КГГА.

ЖК Mega City Wikipedia

Как писал OBOZREVATEL, у ЖК Mega City числится многомиллионный долг за электроэнергию. О том, что их могут отключить от света, стало известно еще в феврале.

Ранее людям уже отключали свет за долги. 30 октября 2018 года жильцы Mega City перекрыли движение из-за отключения электроэнергии. Из-за действий инвесторов незаконных застроек левый берег столицы застрял в пробках.

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