У "главного следователя" СБУ нашли коттедж в элитном поселке под Киевом. Фото

И.о. начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец якобы поселился в доме в элитном коттеджном городке Золоче на Киевщине. В поселке есть вертолетная площадка и яхт-клуб.

Об этом заявили расследователи проекта "Схемы", передает "Радио Свобода". Должность Швеца не является публичной, однако пресс-служба ведомства подтвердила журналистам, что это кресло занимает именно он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ответ пресс-службы Радио Свобода

Известно, что у "исполнителей обязанностей" нет необходимости публично отчитываться о своих доходах. Швец подавал декларации только на предыдущих работах в Министерстве юстиции и Государственной фискальной службе.

В 2018 году он декларировал денежные сбережения (чуть больше миллиона гривен), две машины, землю в Киевской области, квартиру на левом берегу в столице и имение, оформленное на отца, в селе Вишенки Киевской области (коттеджный поселок Золоче).

"Риэлторы называют его "самым престижным" комплексом Киевщины. Здесь собственные парки, детсад и школа, салон красоты, фитнес-центры, SPA, фешенебельные рестораны, своя вертолетная площадка и яхт-клуб", – отмечается в материале.

Золоче Радио Свобода

Швец и его семья якобы живут в двухэтажном коттедже на более чем 200 квадратов. Имение с бассейном куплено в 2015 году.

Начиная с июня 2020-го журналисты в течение нескольких месяцев замечали людей на территории одного из самых дорогих особняков коттеджного городка и фиксировали там машины семьи Швеца. Одна из них принадлежала его 19-летней дочери, а две другие – Mercedes и Toyota Camry – самому Швецу.

Один из самых дорогих домов в городке Схеми

"Схемы" отметили, что дому до сих пор официально не присвоен почтовый адрес, поэтому из реестров невозможно узнать стоимость и дату покупки.

Журналисты считают, что такой дом стоит минимум 11 млн гривен.

Хотя на заборе висит табличка с номером, дому не был присвоен почтовый адрес Радио Свобода

Кроме того, с 2015 года отцу Швеца принадлежал еще один особняк в Золоче. Это двухэтажный дом на более чем 200 квадратов с бассейном. Однако за несколько дней до публикации расследования участок был продан.

Дом, принадлежавший семье Швеца Схеми

"Схемы" считают, что такие богатства сложно объяснить официальными доходами семьи Швеца.

Доходы семьи Швеца Радио Свобода

Доходы семьи Швеца Радио Свобода

Доходы семьи Швеца Радио Свобода

Доходы топ-чиновника СБУ Радио Свобода

Дома чиновника Радио Свобода

При этом в СБУ заявили, что после освобождения из Минюста Швец занимался более года предпринимательской деятельностью и получил почти 5 млн гривен.

"Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использовано с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья", – ответила пресс-служба СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС и бывшего сотрудника СБУ Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.