У "главного следователя" СБУ нашли коттедж в элитном поселке под Киевом. Фото

И.о. начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрей Швец якобы поселился в доме в элитном коттеджном городке Золоче на Киевщине. В поселке есть вертолетная площадка и яхт-клуб.

Об этом заявили расследователи проекта "Схемы", передает "Радио Свобода". Должность Швеца не является публичной, однако пресс-служба ведомства подтвердила журналистам, что это кресло занимает именно он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что у "исполнителей обязанностей" нет необходимости публично отчитываться о своих доходах. Швец подавал декларации только на предыдущих работах в Министерстве юстиции и Государственной фискальной службе.

В 2018 году он декларировал денежные сбережения (чуть больше миллиона гривен), две машины, землю в Киевской области, квартиру на левом берегу в столице и имение, оформленное на отца, в селе Вишенки Киевской области (коттеджный поселок Золоче).

"Риэлторы называют его "самым престижным" комплексом Киевщины. Здесь собственные парки, детсад и школа, салон красоты, фитнес-центры, SPA, фешенебельные рестораны, своя вертолетная площадка и яхт-клуб", – отмечается в материале.

Швец и его семья якобы живут в двухэтажном коттедже на более чем 200 квадратов. Имение с бассейном куплено в 2015 году.

Начиная с июня 2020-го журналисты в течение нескольких месяцев замечали людей на территории одного из самых дорогих особняков коттеджного городка и фиксировали там машины семьи Швеца. Одна из них принадлежала его 19-летней дочери, а две другие – Mercedes и Toyota Camry – самому Швецу.

"Схемы" отметили, что дому до сих пор официально не присвоен почтовый адрес, поэтому из реестров невозможно узнать стоимость и дату покупки.

Журналисты считают, что такой дом стоит минимум 11 млн гривен.

Кроме того, с 2015 года отцу Швеца принадлежал еще один особняк в Золоче. Это двухэтажный дом на более чем 200 квадратов с бассейном. Однако за несколько дней до публикации расследования участок был продан.

"Схемы" считают, что такие богатства сложно объяснить официальными доходами семьи Швеца.

При этом в СБУ заявили, что после освобождения из Минюста Швец занимался более года предпринимательской деятельностью и получил почти 5 млн гривен.

"Дом возводился на средства отца, который получил их от реализации старого дома. Часть средств использовано с дохода отца от работы за границей в течение более трех лет. Дополнительно в приобретение дома средства вкладывала семья", – ответила пресс-служба СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС и бывшего сотрудника СБУ Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.