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Киев "пасет задних": опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

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Столица Украины вошла в топ-3 самых доступных для жизни крупных городов мира.

Собственный рейтинг составил и опубликовал на своем официальном сайте Швейцарский банк UBS. На протяжении нескольких месяцев его специалисты исследовали цены на 128 товаров и услуг, а также доход у представителей 15 профессий в 77 городах по всему земному шару.

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Киев занял 75 позицию по дороговизне проживания, что, соответственно, обеспечило ему вхождение в топ-3 по доступности.

www.ubs.com

Дешевле, чем в столице Украины, по подсчетам банка, только в Лагосе (самый крупный город Нигерии) и Каире ― столице Египта.

В самом верху рейтинга стоимости проживания разместились швейцарские Цюрих и Женева, Осло в Норвегии, Копенгаген (Дания) и Нью-Йорк (США).

Как писал OBOZREVATEL, в Украине упали цены на популярные продукты.

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Тема
Цены на продукты
Место
УкраинаКиев
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