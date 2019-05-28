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Построят ТРЦ и отель? Всплыли скандальные детали о новом мосте в Киеве

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В Киеве земля под новым пешеходно-велосипедным мостом была передана в аренду под строительство отеля и развлекательного центра. Все компании-арендаторы связаны с одним бизнесменом-застройщиком – Дмитрием Буряком.

Так, город передал в аренду пять земельных участков: 0, 75 га компании "Строительные технологии" и 0, 76 га "Эстрекс". Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

До 2025-26 годов в аренде "Строительных технологий" находятся два участка (0,12 и 0,61 га) по ул. Владимирский спуск, 4. В 2018 году между этой компанией и заказчиком моста КП "Инженерный центр" КГГА был заключен договор относительно постройки нового путепровода.

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На одном из этих переданных в аренду участков (0,61 га) стоят опоры пешеходно-велосипедного моста. В обмен на их размещение КП пообещало фирме "в случае необходимости предоставлять необходимое содействие землепользователю" в развитии проекта на арендованном участке.

Аренда этих 0,61 га в 2017 была возобновлена через суд "Строительными технологиями". На некоторых графических иллюстрациях есть помещения, которые там планируют построить. Согласно с договором аренды, там должны быть общественные здания.

Мост и непостроенное здание

Мост и непостроенное здание

nashigroshi

"Кроме того, упоминается договор с еще одним коммунальным предприятием – "Киевское инвестиционное агентство" которое является заказчиком строительства канатной дороги, станция которой разместится на этом же арендованном участке", – уточнили журналисты-расследователи.

Еще два участка в 0,22 га и 0,45 га по адресу Владимирский спуск, 4 и 6, а также 0,09 га земли в Центральном парке культуры и отдыха до 2028-29 годов находятся под арендой ООО "Эстрекс". Земля была передана в 2003-2004 годах под строительство административного здания, отеля и развлекательного комплекса.

"В 2013 году "Эстрекс" получила градостроительные условия и ограничения на постройку развлекательного комплекса на участке 0,09 га в парке. В августе 2018 фирма получила экспертный отчет по этому проекту, который предусматривает постройку двухэтажного здания площадью 530 кв.м", – уточнили журналисты.

Договор

Договор

nashigroshi.org

Расследователи уточнили, компания DeVision Дмитрия Буряка давно имела проекты застройки территорий на своих арендованных участках. Однако строительство моста и канатной дороги сделали первоначальные планы невозможными.

Первоначальный проект

Первоначальный проект

nashigroshi.org

Построят ТРЦ и отель? Всплыли скандальные детали о новом мосте в Киеве

nashigroshi.org

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве 25 мая открыли новый мост, который соединил самые популярные туристические места столицы.

  • 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

  • Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

  • Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Кирсанова Лена
Кирсанова Лена
Моя искрeнняя благодaрность тoмy, ктo показал мнe этот пpeкpacный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁6x8di7o Пpостo пройдя oпроc получилa почти пoлугoдовyю зaрплатy)) Пользуйтеcь, покa еще еcть возмoжнoсть=)
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леня зе
леня зе
кличко улыбается😂😂😂
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