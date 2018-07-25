МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

Подорожание метро в Киеве: где и когда обменять старые жетоны без доплаты

709Читать новость на украинском

В метро Киева старые жетоны на проезд можно обменять на новые без доплаты до конца поточного июля.

"Если у вас остались синие жетоны, выгоднее до конца июля обменять их на зеленые без доплаты. С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", – сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

Более того, в августе придется доплачивать по 3 гривни за каждый синий жетон. В пресс-службе напомнили, что в кассе можно обменять только одну единицу. Потому лучше обратиться в сервисные центры киевского метрополитена.

Новости
Проезд по 8 гривен: Киевсовет поставил точку

Они находятся по следующим адресам: ст. м. "Майдан Независимости", ст. м. "Дорогожичи", ст. м. "Политехнический институт", ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города). Работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед - 12:00-12:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве цена на проезд в метро поднялась до 8 гривен с 14 июля. В связи с этим накануне подорожания в подземке образовался настоящий коллапс, так как люди пытались приобрести проездные дешевле.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги