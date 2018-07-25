Подорожание метро в Киеве: где и когда обменять старые жетоны без доплаты

В метро Киева старые жетоны на проезд можно обменять на новые без доплаты до конца поточного июля.

"Если у вас остались синие жетоны, выгоднее до конца июля обменять их на зеленые без доплаты. С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", – сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

Более того, в августе придется доплачивать по 3 гривни за каждый синий жетон. В пресс-службе напомнили, что в кассе можно обменять только одну единицу. Потому лучше обратиться в сервисные центры киевского метрополитена.

Они находятся по следующим адресам: ст. м. "Майдан Независимости", ст. м. "Дорогожичи", ст. м. "Политехнический институт", ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города). Работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед - 12:00-12:30.

Якщо у вас залишилися сині жетони, найвигідніше до кінця липня обміняти їх на зелені без доплати.

З 1 серпня обмін буде проводитись тільки у сервісних центрах з доплатою. pic.twitter.com/tcPwiC3R94 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 25 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве цена на проезд в метро поднялась до 8 гривен с 14 июля. В связи с этим накануне подорожания в подземке образовался настоящий коллапс, так как люди пытались приобрести проездные дешевле.