Когда в Киеве построят мост на Троещину: министр дал ответ

В Киеве уже в 2019 году может появиться новый мост через Днепр.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян 15 марта на открытии нового отделения "Укрпошты" в Киеве, передает корреспондент "Обозревателя".

"Мост на Троещину – компетенция Киева, мы над этим работаем совместно. Наша цель касается давнего строительства недостроенного железнодорожно-автомобильного моста через Днепр", - заявил министр.

По словам Омеляна, сейчас завершились переговоры на уровне украинской стороны. Кабмин передает предложения немецкому правительству, чтобы использовать кредит KfW (немецкое государственное финучреждение. - Ред.) на достройку этого моста, и в дальнейшем передать мост на баланс Киева с обслуживанием кредита.

"Если нам это удастся, то жители города и гости столицы смогут полноценно пользоваться новым мостовым переходом уже со следующего года", - подчеркнул министр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее мэр Киева Виталий Кличко поделился планами строительства метро на Троещину.