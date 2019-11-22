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22 ноября • обновлено в 21:51
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Новый год-2020: названа впечатляющая сумма на главную елку Украины

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Игрушки и иллюминация для главной елки в Киеве в Новом году-2020 будут стоить 2,7 млн гривен.

Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает kiev.sq.com.ua.

Традиционно главную елку страны установят на Софийской площади. Дерево смонтируют из частей сосны и пихты, которые привезут с Винницкой и Житомирской областей.

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Планируется, что составляющие для елки доставят в украинскую столицу до 5 декабря. Завершить монтаж дерева должны до 12 декабря. Откроют елку, по традиции, в День Святого Николая – 19 декабря.

Напомним, главная елка Украины-2018/19 была украшена тысячью игрушек-хрусталиков и выполнена в холодных тонах.

Главная елка Киева в прошлом году

Главная елка Киева в прошлом году

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве отмечать традиционные зимние праздники Рождество и Новый год-2020 начнут уже с 14 декабря. Масштабные мероприятия будут проходить в центе столицы – на Софийской площади, а также на Контрактовой площади (Подол) в течение почти целого месяца.

  • Также на Софийской площади установят главную елку страны. Она будет живой. Здесь же будут праздновать классическое европейское Рождество в немецком стиле.

  • В начале ноября в Киеве начали устанавливать праздничную иллюминацию к зимним новогодним праздникам.

  • При этом в столице во время новогодних и рождественских праздников в 2020 году не будут позволять использовать фейерверки и продавать крепкий алкоголь в публичных местах.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Новый год новогодняя елка
Место
Украина Киев
Теги
Новый Год-2020 главная елка страны
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