Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват "Столички", коллектив просит о помощи. Документ

"Крымская команда" Влады Молчановой смогла добиться отмены запрета на совершение регистрационных действий в отношении крупнейшего в Украине продовольственного рынка "Столичный". Его коллектив снова просит власть о защите.

Регистратором выступил Заболотный А.В. при Гостомельской поселковом совете в Киевской области, который в 20:26 17 декабря внес решение об отмене запрета на совершение регистрационных действий. Уже в 20:48 нотариус Молчановой Нино Барамия снова незаконно внесла данные о перерегистрации рынка в пользу рейдеров.

При этом она проигнорировала и возбужденное уголовное дело в отношении незаконного захвата рынка и решение Антирейдерского комитета, и прочее.

Документ об отмене запрета на совершение регистрационных действий

Действия Барамии свидетельствуют о том, что для Молчановой, которая прикрывает свою деятельность "крышей" от народного депутата Николая Тищенко (он же "Коля Оболонский"), ни судов, ни полиции в стране не существует.

Коллектив "Столички" также вновь обратился к министру юстиции Денису Малюське и правоохранительным органам с требованием защитить рынок от рейдеров.

"Однажды мы уже отстояли рынок, но рейдеры не спят", – обратились они к министру.

Как рассказывал OBOZREVATEL, рынок "Столичный" пытаются захватить через перераспределение несуществующего долга между оффшорными компаниями, которые не имеют никакого отношения к "Столичке".

Решение о передаче доли рынка в оффшорные компании было принято Макаровским судом в Киевской области на базе фиктивных документов, несмотря на то, что он территориально относится к рынку.

К тому же, как рассказали юристы, решение суда было опубликовано, но в названии компании намеренно была сделана ошибка, которая не позволила вовремя выявить судебное решение и отреагировать на него.

По данным OBOZREVATEL, схему провернули:

Судья Макаровского райсуда Наталья Маркая, ранее уже привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Нотариус Нино Барамия, фактически провела "черную регистрацию".

Влада Молчанова со своим мужем, экс-министром юстиции Крыма Сергеем Коровченко, которого в СМИ и ранее называли известным рейдером. Саму Владу Молчанову также неоднократно обвиняли в рейдерстве. Именно на ее компанию и пытаются переоформить рынок. Сейчас Молчановой принадлежит около 20% рынка "Столичный", и, очевидно, это не отвечает ее амбициям.

Николай Тищенко ( "Оболонский"), который, по данным источников, лично помогает Молчановой захватить рынок. Тищенко, в частности, использует свое политическое положение для давления на Минюст, требуя от министра Дениса Малюськи не отменять "черное" соглашение.

Как началась война за рынок?

Молчанова является миноритарным владельцем рынка, в то время как 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху ("Аграрный маркетинговый центр"). Несмотря на это, с 2011 до 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком, рассказал OBOZREVATEL заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевський.

За это время Стельмах не получил ни копейки дивидендов. Тогда он решил сделать аудит и сменить руководство. В результате за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% – со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменьшились расходы – с 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операционная прибыль выросла в 6,2 раза: с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Молчанова же снова пытается захватить рынок, но на этот раз пытается отобрать долю Стельмаха, который является конечным владельцем "Столичного". Для этого использует ранее известные схемы рейдерских захватов.

Речь об одном из крупнейших предприятий: площадь рынка составляет 160 га. Это больше, чем площадь одесского "Седьмого километра".