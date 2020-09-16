Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет. Документ

В Киеве проведут реставрацию и ремонт моста Патона. Работы должны завершиться на до конца 2025 года.

Соответствующее распоряжение №1431 принято Киевской городской государственной администрацией 15 сентября.

Согласно документу, заказчиком работ выступит коммунальное предприятие "Киевавтодор". Их будут проводить за бюджетные средства.

После ремонта гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 10 лет.

Отмечается, что после ремонта пропускная способность объекта будет значительно увеличена.

Следить за организацией дорожного движения во время реконструкции будет патрульная полиция. Заместителю главы КГГА поручено ежеквартально информировать о том, как выполняется распоряжение.

Весь объем работ должен быть завершен не позднее 31 декабря 2025 года.

Мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году и с того момента его реконструировали только в 2004 году, когда убрали трамвайные пути.

С того времени ремонтные работы проводились только на небольших участках моста.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Распоряжение о реконструкции моста Патона в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года эксперты заявили, что срок эксплуатации моста Патона истек и он находится в критическом состоянии.