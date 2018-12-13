Метро на Виноградарь, Шулявский мост и дома АТОшникам: на что пойдет бюджет Киева в 2019 году

В 2019 году больше всего бюджетных средств Киева будет потрачено на ЖКХ, транспортную инфраструктуру и образование. Одним из самых масштабных проектов станет строительство метро на Виноградарь.

За такой проект Программы экономического и социального развития Киева на будущий год проголосовали 13 декабря столичные депутаты, пишет 44.ua. Самой большой статьей расходов станет жилищно-коммунальное хозяйство — на него планируется потратить почти пять миллиардов гривен.

"Более 35% программы распределения капитальных расходов направляется именно на ЖКХ", — рассказал депутат Киевсовета от фракции "Солидарность" и глава Комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

Так, из выделенных на эту сферу 4 миллиардов 754 миллионов гривен больше всего средств уйдет на строительство и реконструкцию канализационных коллекторов.

На модернизацию систем теплоснабжения затратят около 549 миллионов гривен, а на постройку гидроузла в Бортничах — 31 млн.

44.ua

На ремонт дорог в Киеве уйдет 714 миллионов, а еще 540 млн отвели на асфальтирование межквартальных проездов и придомовой территории.

Также 150 миллионов из бюджета выделят на реконструкцию и строительство домов для участников АТО. Еще 100 миллионов уйдут на покупку жилья для тех, кто стоит в очереди на получение квартиры.

На улучшение транспортной сферы планируют потратить 4 миллиарда 491 млн. Из них 630 миллионов направят на строительство Подольско-Воскресенского моста. Еще 363 миллиона отправят на многострадальный Шулявский путепровод. Для долгожданного метро на Виноградарь власть выделила 500 миллионов гривен.

Третьей по затратности сферой стало образование, на которое потратят 1 миллиард 701 миллион. Благодаря этим средствам в Киеве появятся пять новых детских садиков: два в Дарницком и по одному в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах.

На здравоохранение выделят 1,5 миллиарда, которые в основном будут потрачены на реконструкцию медучреждений.

Беспрецедентно большую сумму городские власти решили выделить на парки и скверы — 633 миллиона гривен. На культуру и искусство пойдет 480 миллионов гривен. За эти деньги отремонтируют киевский зоопарк и театр оперетты.

Как писал OBOZREVATEL, КГГА внедряет новую доступную для киевлян программу софинансирования ремонта многоквартирных домов. Так, из бюджета Киева на 2019 год выделят 100 миллионов гривен на программу энергоэффективности 70/30.

Эта сумма в два раза превысила выделенную в 2018. Благодаря этим средствам жители многоквартирных домов смогут значительно снизить стоимость отопления и сделают свои жилища более теплыми.