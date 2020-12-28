Медики в Киеве будут получать по 5 тысяч гривен надбавки

В Киеве на здравоохранение направят почти 6,2 млрд грн из городского бюдета-2021.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, отметив, что уже с января врачи получат надбавку к зарплате в размере 5000 грн, средний медперсонал – 4000 грн, младший медицинский персонал – 2000 грн.

Он отметил, что в бюджете предусмотрено более 1,6 млрд грн на выплату надбавок работникам медучреждений вторичного звена. В частности, эти изменения внесены в рамках уменьшения расходов на обслуживание госдолга.

Мондриевский напомнил, что с апреля этого года медицинские учреждения столицы перешли на государственное финансирование согласно медицинской реформой. Но город продолжит вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, много украинских медиков, работающих с больными COVID-19, не получили анонсированных доплат.