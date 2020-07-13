Кличко сказал, что будет с тарифами на электротранспорт в Киеве.

В Киеве не собираются повышать стоимость проезда в городском электротранспорте из-за увеличения с 1 августа тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54%.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он ответил на вопрос о влиянии повышения указанного тарифа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – подчеркнул Кличко.

Также мэр столицы отметил, что сейчас во всем подвижном составе "Киевпастранса" и на станциях скоростного трамвая, городской электрички, фуникулера пассажиры могут воспользоваться электронным билетом, а не наличными.

"50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно. Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд, тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской государственной администрации заявили, что готовы отсрочить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте.