Кличко пообещал бизнесу поддержку и новые льготы

Киев продолжит льготы для столичного бизнеса, которые были введены в марте, в начале карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, отметив, что нужно уберечь экономику города от стремительного падения.

"Я инициировал сохранение преференций для малого и среднего бизнеса и введение других льгот", – сказал он.

Так, по словам мэра, к рассмотрению депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продление льгот, так и установка их для других категорий предпринимателей.

Проекты решений предусматривают:

на период карантина оплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли составит 1 гривну;

также предложено и в дальнейшем уменьшенную стоимость аренды коммунального имущества на 50%;

для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко призвал Кабмин помочь бизнесу компенсациями и льготами. "Правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы", – говорил он.