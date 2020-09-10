Кличко открыл Инвестиционный форум Киева и рассказал о вызовах из-за пандемии COVID-19

В столице 10 сентября открылся Инвестиционный форум Киева, который в этом году проходит под лозунгом "Действуй локально. Думай глобально".

На открытии мероприятия выступил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает сайт главы города.

"Я рад приветствовать на Инвестиционном форуме в Киеве наших гостей – уважаемых послов, представителей международных организаций, моих коллег-мэров городов, экспертов, представителей бизнеса! В этом году форум проходит под лозунгом "Действуй локально. Думай глобально". И сегодня он является платформой, где мы можем обсудить то, каким должно быть экономическое и инфраструктурное развитие столицы и столичного региона в новых условиях", – сказал Кличко.

В своем выступлении мэр отметил, что пандемия коронавируса стала глобальным вызовом миру и власть на всех уровнях вынуждена не только бороться с распространением вируса, но и решать, "как помочь бизнесу, восстановить экономику, как в дальнейшем воплощать инфраструктурные проекты и развивать наши города".

"Нам нужно не потерять те темпы изменений, которые начаты в столице. Мы и дальше будем делать Киев комфортным европейским городом. Столица Украины и столичный регион – это финансовый и инвестиционный центр с большим потенциалом и высоким уровнем развития инноваций и технологий. Но наибольшей ценностью нашего города являются его люди", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в условиях пандемии городская власть делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защиты киевлян. Также он добавил, что, несмотря на пандемию, Киев продолжает обновлять дороги и мосты, строить садики и школы.

Также Кличко сообщил, что Киев сейчас разрабатывает стратегию, которая обеспечит развитие бизнеса.

"Для экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно – прежде всего производить товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должна стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что Киев играет важную роль в экономическом развитии Украины и обеспечивает более 20% ВВП всей страны, а доля прямых иностранных инвестиций составляет более 50% от общегосударственного объема.

"Наша общая цель сегодня – развитие инфраструктуры и объединения общин Большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его жителей. Условиями для работы и отдыха. Условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, соцопрос показал, что 60% киевлян довольны деятельностью мэра города Виталия Кличко.