Киевсовет выделил деньги на зарплаты работникам "Киевпастранса" и метрополитена

Киевсовет проголосовал за выделение средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса".

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, решение поддержал 61 депутат горсовета.

Таким образом 279,8 млн грн будет выделено "Киевпасстрансу", а 161,8 млн грн – "Киевскому метрополитену".

Этих средств, согласно предварительным расчетам, должно хватить до конца года.

"За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на предыдущие показатели работы. Если в карантин метро перевозило в 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь – до 1 млн пассажиров. Уменьшилось и количество пассажиропотока в "Киевпасстрансе", - рассказал Кличко.

Он добавил, что в результате этого упали доходы обоих предприятий-перевозчиков.

"Многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке. Люди не могут работать без зарплаты. А они должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы", - подчеркнул Кличко после голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Кличко заявил, что в Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.

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