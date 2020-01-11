Как киевлянам пересчитали плату за тепло: цены упали на 20%, но не у всех

На следующей неделе, начиная с 13 января, киевляне начнут получать платежки за коммуналку. Власти Киева обещают, что оплата за горячие батареи и воду будет ниже за декабрь на 22-23%.

Подробнее о том, какие суммы увидим в квитанциях и чего ждать дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Основанием для перерасчета стало постановление Кабмина от 24 декабря, предусматривающее изменение размера начислений за услуги в связи с уменьшением цены на газ, который используется для производства теплоэнергии. Тем временем некоторым жителям столицы уже пришли электронные счета за тепло – снизились суммы не у всех.

Главное:

Раньше, чтобы изменить тариф для населения, нужно было его утверждать в Нацкомиссии по комуслугам (НКРЭКУ) или с местной властью. Процедура занимала несколько месяцев.

Кабмин разрешил снижать тариф для населения без утверждения, если газ для предприятий подешевел.

В результате тариф на тепло для киевлян снизился на 22-23%.

Но фактически цена на услуги снизилась не для всех одинаково или мало изменилась.

Тариф не изменился, но изменился принцип начисления

Как говорится в сообщении КП "Киевтеплоэнерго", опубликованном на сайте предприятия, начисления за тепло и горячую воду за декабрь снизятся на 22-23%. Сейчас в КП осуществляют корректировку стоимости. При этом сам тариф на эти услуги, судя по данным сайта, не изменился – 97,89 грн/куб.м за горячую воду и 1654,41 грн/Гкал за отопление, как и было. В КГГА подтверждают: тариф остался прежним, но постановление дает право местным властям снижать начисления.

"Постановление касается не только Киева, и в нем говорится об уменьшении начислений, а не изменении тарифов. Для изменения тарифов есть отдельная, установленная законом процедура. А постановление КМУ позволяет корректировать начисления. То есть стоимость гигакалории в декабрьских платежках будет ниже на 23% и, соответственно, будут на этот процент уменьшены начисления за отопление и горячую воду", – объяснила OBOZREVATEL советник первого замглавы КГГА Юлия Грамотная.

В некоторых случаях суммы меньше вдвое, чем в прошлом месяце

Тем временем цифры в электронных счетах, с которыми киевляне успели ознакомиться в личных кабинетах на сайте поставщика услуг, абсолютно разные. Так, в доме по бульвару Шамо стоимость отопления за декабрь снизится вдвое по сравнению с ноябрем – вместо почти 702 грн за отопление 60 кв. м площади заплатят всего около 368 грн. Меньше выйдет и оплата услуги горячего водоснабжения.

Плата за отопление в декабре ниже вдвое, чем в ноябре Скриншот платежки

Любопытно, что киевлянка Анастасия Павловна, приславшая нам свой счет, уверила, что ровно год назад этот платеж был почти в четыре раза больше – 1343 грн.

И это связано не только с теплой погодой. Как объясняет Юлия Грамотная, на большой разнице в оплате могли сказаться разные периоды снятия показаний на счетчиках учета тепла, которыми оборудованы 90% домов в Киеве. "Кроме того, замена окон в парадных дает 10-15% экономии при условии наличия ИТП".

Подобные отзывы есть и на некоторых форумах. "Таки снизили за декабрь оплату! Горячую воду на -20% , посчитали по 78,31 вместо 97,89 за куб. А отопление тоже где-то процентов на 20 ниже. А как в других городах?" – справшивает киевлянка С. Сысоева на одном из городских форумов.

В то же время, как можно судить по комментариям киевлян под постом о снижении уровня начислений на странице "Киевтеплоэнерго" в Facebook , такая идиллия с оплатой далеко не у всех.

Некоторые киевляне получили завышенные платежки

Так пользователь Елена Деркач пишет, что ей начислили за декабрь аж 1600 грн. Почти столько же придется платить и Дмитрию Дриню, у которого за ноябрь было начислено почти вдвое меньше. У обоих жителей Киева установлены домовые счетчики.

В "Киевтеплоэнерго", куда OBOZREVATEL обратился за разъяснениями, переслав вопросы граждан, нам объяснили, что по каждому адресу нужно видеть платежку и показания счетчика. И в итоге пообещали разобраться и дать ответы.

"Начисления уменьшили. Но не обязательно они должны быть ниже, чем в предыдущие месяцы. Что приборы учета насчитали, то и отражено в платежке с учетом 23% снижения", – объяснила и Юлия Грамотная.

Эксперт: "Газ есть, и хуже не будет"

Экономический эксперт Борис Кушнирук говорит, что разная оплата за услуги для киевлян связана с тем, что в Киеве разные поставщики теплоэнергии. "Это не только основные поставщики, как "Киевтеплоэнерго" и Дарницкая ТЭЦ – "Евро-Реконструкция", но и многочисленные котельные, особенно в новостройках. Но это столица", - говорит Кушнирук.

К слову, в некоторых небольших населенных пунктах тарифы на тепло заметно выше по разным причинам – из-за транспортировки, малой численности населения, когда общие затраты города ложатся на всех и, соответственно, увеличиваются для каждого.

При этом эксперт отмечает, что оплата за тепло могла быть еще ниже, если бы в Киеве проводились меры по сохранению тепла и утеплению домов. "К сожалению, горожане зачастую платят за отопление воздуха – окна в коридорах и входные двери не закрыты, и никого это не волнует", – говорит Кушнирук.

По мнению эксперта, цена на газ будет снижаться и дальше, это мировая тенденция. "Газа в Украине хватает, газохранилища полные и стоимость его уменьшается во всем мире", - уверяет Кушнирук.

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