Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. В 2019 году столица Украины занимала в нем 150-е место, а в 2020 году – уже 106-е.

Такое исследование предоставила компания Mercer. Киев поделил эту строка с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Так, всего в рейтинге 209 городов разных стран мира. Среди пяти самых дорогих для эмигрантов оказались: Гонконг (специальный административный район Китайской народной республики), Ашгабат (Туркменистан), Токио (Япония), Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур).

Киев за год поднялся на 44 позиции в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов. Иллюстрация

Замкнули рейтинг следующие города: Тунис (Тунис), Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Как сообщал OBOZREVATEL, столица Украины Киев попала в список 50 наиболее инстаграмных городов мира по версии туристического портала Big 7 Travel.