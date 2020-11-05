Через Киев хотят запустить скоростной поезд до границы с Евросоюзом

Италия заинтересовалась разработкой ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением Одесса-Киев-Львов-граница с ЕС.

Об этом шла речь на переговорах министра инфраструктуры Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилией, передает пресс-служба украинского ведомства.

В проекте также большая заинтересованность со стороны китайских компаний. Протяженность маршрута составит 896 км.

Криклий подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в реализации большого проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины. По предварительным оценкам, общая длина путей, которую планируется построить, составляет около 2000 км.

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