Андрей Вавриш рассказал о перспективах киевского рынка недвижимости

Только для того, чтобы удовлетворить потребность в жилье представителей IT-сектора, в ближайшие 3-4 года понадобится 2 млн кв. м недвижимости. Такое мнение во время выступления на Всеукраинском строительном саммите 11 сентября высказал генеральный директор компании SAGA Development Андрей Ваврыш.

Девелопер пояснил, что до 2025 года IT-отрасль вырастет до 240 тысяч рабочих мест. 50% из них сосредоточены в Киеве. Это люди с высокой платежеспособностью, оказывающие значительное влияние на рынок жилой и коммерческой недвижимости Украины.

Андрей Ваврыш

Девелопер считает, что хорошие перспективы для украинского рынка недвижимости открывают и макроэкономические тенденции. Об экономической стабильности свидетельствует снижение третий раз за год кредитной ставки НБУ, повышение агентством Fitch Ratings кредитного рейтинга Украины, прогнозы МВФ о росте ВВП Украины на 50% до 2023 года.

Улучшению ожиданий также способствует значительное количество земель под редевелопмент, доставшееся Украине в наследство от СССР. "Это значительный ресурс, который сегодня выходит на рынок. Его значение усиливает недавнее решение Верховного суда Украины о том, что землепользователь имеет право самостоятельно определять вид использования земель в границах категории в соответствии с градостроительной документацией", — добавил Андрей Ваврыш.

Эксперт отметил еще один важный тренд — изменение предпочтений покупателей недвижимости. "Наши клиенты требует жилье значительно более высокого качества. Это принципиально меняет спрос на качество архитектуры. И это очень хорошо, потому что это наследие, которое мы оставим после себя и которое будет неизменно ближайшие 30-50 лет".

Ваврыш также подчеркнул, что спрос на недвижимость в несколько раз увеличит анонсированное правительством снижение ставок по ипотеке до 12-13% годовых в 2020 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!