Момент задержания минера моста Метро в Киеве попал на видео

Глеб Иванов Кияни 15:51, 1.06.2020 Обновлено: 16:46, 1.06.2020

В сеть попало видео задержания мужчины, который 1 июня грозился подорвать мост Метро в Киеве.

Видео опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас". Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при задержании была слышна стрельба. Полиция с обеих сторон перекрыла въезд на мост. На месте дежурят спасатели, медики и взрывотехники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Также в сети также опубликовали кадры, как полиция ведет задержанного по мосту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

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