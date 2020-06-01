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1 июня • обновлено в 16:46
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Момент задержания минера моста Метро в Киеве попал на видео

7.2т
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В сеть попало видео задержания мужчины, который 1 июня грозился подорвать мост Метро в Киеве.

Видео опубликовал Telegram-канал "Киев Сейчас". Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при задержании была слышна стрельба. Полиция с обеих сторон перекрыла въезд на мост. На месте дежурят спасатели, медики и взрывотехники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Момент задержания минера моста Метро в Киеве попал на видео

Также в сети также опубликовали кадры, как полиция ведет задержанного по мосту.

Момент задержания минера моста Метро в Киеве попал на видео

dtp.kiev.ua

Момент задержания минера моста Метро в Киеве попал на видео

dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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