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/Новости Киева

Могут даже не сесть: под Киевом подозреваемым в ранении ребенка полицейским смягчили обвинения

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Полицейским, задержанным по подозрению в огнестрельном ранении 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком под Киевом, смягчили обвинение.

Сейчас им инкриминируют статью 128 Уголовного кодекса Украины, сообщила в эфире ObozTV спикер Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

"Следователи киевского территориального управления ГБР сообщили им о подозрении в причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору группой лиц. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 28, ст. 128 УК", – отметила Иванова.

Уголовный кодекс Украины по статье 128 предусматривает наказание в виде общественных работ от 150 до 240 часов либо исправительных работ до 2 лет, либо ограничения свободы (т.е. нахождение лица в исправительном центре без изоляции от общества) на срок до 2 лет.

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Иванова отметила, что предыдущая квалификация была изменена в связи с теми фактами, которыми владеет сейчас следствие.

"Досудебное расследование – это процесс, на каждом из этих этапов квалификация может быть в ту или иную сторону изменена. Это зависит от ряда обстоятельств", – пояснила она.

Спикер добавила, что готовится представление в суд об избрании им меры пресечения.

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На вопрос о возможной мере пресечения она отказалась отвечать: "это информация, которую я не могу разглашать. Пока это не доступная публичная информация".

Иванова уточнила, что мера пресечения будет зависеть не только от следователей, но и от прокуратуры, а также от решения суда.

"Пока не все обстоятельства выяснены, не все обыски завершены. Поэтому рано говорить о результатах", – подытожила она.

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Depositphotos

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Персона
Анжелика Иванова
Место
Украина
Теги
полициястрельбапострадал ребенокГосударственное Бюро Расследований
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