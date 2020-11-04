Мобильный госпиталь в Киеве заработает не скоро, на него надо 250 млн, – Бондаренко

На полноценный запуск мобильного госпиталя в Киеве необходимо около 250 млн грн.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Да, началась какая-то документальная работа по поводу мобильных госпиталей, но к моменту, когда туда приедет первая "скорая", пройдет явно не одна неделя", – отметил он.

"Эти деньги надо где-то быстро найти, закупить оборудование, осуществить разводку кислорода, откуда-то взять медицинский персонал", – рассказал начальник штаба.

По его словам, в Минздрав направлен соответствующий документ в отношении всех расходов, которые необходимо осуществить для работы госпиталя.

"От господина Виктора Ляшко услышал, что расчеты эти находятся на изучении. Я не видел пока ни одного документа о том, что именно Дворец спорта, а не, например, Выставочный центр выбран в качестве мобильного госпиталя. Дождемся официальных документов от Минздрава", – добавил Бондаренко.

Он подчеркнул, что пока есть резервы на территории столицы для того, чтобы еще увеличивать количество койкомест.

"По состоянию на сейчас у нас наполненность не превышает 75%. На прошлой неделе она была на уровне 65-68%. Должна появиться вторая больница "Укрзалізниці", – подытожил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности, в метро.