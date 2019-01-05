''Мне вас жаль'': в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

В Киеве в книжном магазине сети "Буква" произошел неприятный инцидент из-за того, что продавец отказалась обслужить клиентку на украинском языке.

О случившемся рассказала пользователь Татьяна Гадзовская, которая как раз и просила персонал перейти на государственный язык. "На кассе кассир обращается на русском, на мое замечание, что мы на русском не понимаем, отвечает: "Мне вас очень жаль". На просьбу дать книгу жалоб – сначала отвечает, что не знает где есть, когда я показываю на уголок потребителя, говорит, что не может достать..." – пожаловалась она в Facebook.

Женщина пообещала написать официальную жалобу на эту сеть.

Facebook Татьяны Гадзовской

Дискуссия разгорелась и под соответствующим постом. Некоторые встали на сторону продавца, однако, большинство все же возмутило ее поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Украины от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион поскандалила с продавцами книжного магазина во Львове из-за отсутствия в ассортименте полностью украиноязычных календарей.