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''Мне вас жаль'': в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

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В Киеве в книжном магазине сети "Буква" произошел неприятный инцидент из-за того, что продавец отказалась обслужить клиентку на украинском языке.

О случившемся рассказала пользователь Татьяна Гадзовская, которая как раз и просила персонал перейти на государственный язык. "На кассе кассир обращается на русском, на мое замечание, что мы на русском не понимаем, отвечает: "Мне вас очень жаль". На просьбу дать книгу жалоб – сначала отвечает, что не знает где есть, когда я показываю на уголок потребителя, говорит, что не может достать..." – пожаловалась она в Facebook.

Женщина пообещала написать официальную жалобу на эту сеть.

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''Мне вас жаль'': в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

Facebook Татьяны Гадзовской

Дискуссия разгорелась и под соответствующим постом. Некоторые встали на сторону продавца, однако, большинство все же возмутило ее поведение.

''Мне вас жаль'': в Киеве в книжном магазине разгорелся скандал из-за языка

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Украины от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион поскандалила с продавцами книжного магазина во Львове из-за отсутствия в ассортименте полностью украиноязычных календарей.

Место
Украина
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Это и есть "единый и сплачённый украинский народ"! Вперёд бэндерлоги мочите всех!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Никакого сожаления быть не должно. Скот должен жить и относиться к друг-другу по скотски
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