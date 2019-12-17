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17 декабря • обновлено в 16:03
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"Бизнес не спит": появилось показательное фото с митингов под Радой

1.1т
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Во вторник, 17 декабря, на акции протеста под Верховной Радой появилась женщина, которая продавала горячие напитки и еду.

Подтверждающее фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Тимофей Сорокин (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бизнес под Радой не спит", – написал он. Несмотря на то, что протесты против открытия рынка земли сопровождались столкновениями и применением слезоточивого газа, женщина спокойно общалась с покупателями, которых, по всей видимости, было немало.

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Драки, зеленка и слезоточивый газ: под Радой проходят массовые митинги
На акции протеста под Киевом засняли предприимчивую женщину

На акции протеста под Киевом засняли предприимчивую женщину

Facebook Тимофея Сорокина

"При этом у нее есть звонок от велосипеда, чтобы оповещать, когда приходит", "Могу только похлопать", – написали в комментариях.

"Бизнес не спит": появилось показательное фото с митингов под Радой

Как сообщал OBOZREVATEL, под Радой протестовали также владельцы авто на еврономерах. Они жгли файеры и требовали упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину машин.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Акции протеста в Киеве Новости Киева и Киевской области Рынок земли в Украине
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины протест
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Неа... Это сердобольная старушка, которая на нищую пенсию, приготовила покушать восставшим против тирании...
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