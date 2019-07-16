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В Киеве под зданием КСУ прошел митинг с "пионерскими" галстуками: фото

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В Киеве 16 июля под зданием Конституционного суда Украины прошел митинг против отмены декоммунизации.

Вопрос конституционности закона "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики" рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий.

Если его признают неконституционным, улицы украинских городов вновь могут обрести названия деятелей коммунистического режима.

Организатором акции выступила благотворительная организация "Повернися живим". Участники протеста принесли с собой плакаты и пионерские галстуки.

Люди пришли с плакатами

Люди пришли с плакатами

Фото: "Повернись живим"

Плакаты на заборе Конституционного суда

Плакаты на заборе Конституционного суда

Фото: "Повернись живим"

Плакаты на заборе Конституционного суда

Плакаты на заборе Конституционного суда

Фото: "Повернись живим"

В конце акции волонтер Виталий Дейнега попросил всех участников снять их, "декоммунизировать самих себя и посвятить в пионеры тех, кто этого так хочет". После этого пионерский символ повязали на забор суда.

Плакаты

Плакаты

Фото: "Повернись живим"

Надписи на плакатах

Надписи на плакатах

Фото: "Повернись живим"

Плакаты

Плакаты

Фото: "Повернись живим"

Плакаты

Плакаты

Фото: "Повернись живим"

Декоммунизация в Украине – государственная политика, запущенная в 2014 году и направленная на ликвидацию идеологического наследия советского периода.

Плакаты

Плакаты

Фото: "Повернись живим"

Как писал OBOZREVATEL, аналогичный митинг против отмены декоммунизации проходил в мае. В протестной акции принимает участие около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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