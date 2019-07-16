В Киеве под зданием КСУ прошел митинг с "пионерскими" галстуками: фото

В Киеве 16 июля под зданием Конституционного суда Украины прошел митинг против отмены декоммунизации.
Вопрос конституционности закона "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики" рассмотрят в закрытом режиме, передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий.
Если его признают неконституционным, улицы украинских городов вновь могут обрести названия деятелей коммунистического режима.
Организатором акции выступила благотворительная организация "Повернися живим". Участники протеста принесли с собой плакаты и пионерские галстуки.
Люди пришли с плакатами
Фото: "Повернись живим"
Плакаты на заборе Конституционного суда
Фото: "Повернись живим"
Плакаты на заборе Конституционного суда
Фото: "Повернись живим"
В конце акции волонтер Виталий Дейнега попросил всех участников снять их, "декоммунизировать самих себя и посвятить в пионеры тех, кто этого так хочет". После этого пионерский символ повязали на забор суда.
Плакаты
Фото: "Повернись живим"
Надписи на плакатах
Фото: "Повернись живим"
Плакаты
Фото: "Повернись живим"
Плакаты
Фото: "Повернись живим"
Декоммунизация в Украине – государственная политика, запущенная в 2014 году и направленная на ликвидацию идеологического наследия советского периода.
Плакаты
Фото: "Повернись живим"
Как писал OBOZREVATEL, аналогичный митинг против отмены декоммунизации проходил в мае. В протестной акции принимает участие около полусотни представителей партии "Свобода", "Правого сектора" и инициативы "Защити Украину".
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