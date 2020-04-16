Министерство обороны Украины не дает возможности достроить брошенные ЖК "Укрбуд" без увеличения своей доли.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир. По его словам, на землях обороны в Киеве строится четыре крупных комплекса, и структуры МОУ там заказчики. Речь о ЖК "Чарівне місто", "Art House", "Urban Park" и "Оберег-2".

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

"Всё, что нужно от них сейчас – переподписать договоры, чтобы "Киевгорстрой" официально мог начать работы на комплексах. Однако Минобороны хочет увеличить процент жилой площади, которую получает как заказчик", – сообщил Кушнир. То есть, изменить условия ранее подписанных договоров.

Президент "Киевгорстроя" рассказал, что было проведено несколько встреч, в том числе с участием инициативных групп инвесторов, отправлены десятки писем.

"Но в итоге вопрос начинает тонуть в бюрократии, и никто никуда не торопится. Мы получили ответ только по одному из ЖК, и он совсем не о том, о чем нас заверяли на встречах с замминистра", – заявил Кушнир.

Он отметил, что среди инвесторов брошенных "Укрбудом" жилых комплексов также есть военнослужащие, ветераны АТО и они сейчас оказались заложниками ситуации.

"Стройка стоит год, принять ее и начать строить мы не можем. Тысячи инвесторов, военнослужащих, ветеранов АТО, которые там должны получить квартиры – всеми забыты. Они приходят за ответами ко мне, но у меня ответов нет! Есть только вот это письмо от Минобороны, где они требуют больше квартир, и которое очень ярко показывает, насколько чиновников "волнуют" проблемы людей", – добавил Игорь Кушнир.

Ответ МОУ

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов, перспектива остаться без жилья коснулась более 40 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский в декабре 2019 г. заявил, что проблема решена и жилье будет достроено компанией "Киевгорстрой", однако инвесторы заявили о бездействии ОП и "шантаже" Минобороны.

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