По состоянию на 17:30 понедельника, 1 июня, "минер", который угрожал взорвать мост Метро, находится в районном управлении Национальной полиции Киева.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко. "Он был в возбужденном, нервном состоянии. Но визуально я могу сказать, что это не алкогольное опьянение", – заметил глава полиции.

Андрей Крищенко Twitter МВД Украины

"К нему вызвали, кроме медицинской помощи, еще и бригаду психиатрической помощи. Конечно, с ним будут проведены все необходимые экспертизы, взяты биологические образцы, и тогда будет понятно, был ли он в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

По словам Крищенко, в настоящий момент с мужчиной проводятся следственные действия. "В зависимости от его состояния, от его осознания того, что он совершил, следователем по согласованию с процессуальным руководителем будет принято решение о его содержании в следственном изоляторе или в каком-то другом месте", – сообщил представитель полиции.

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро Twitter МВД Украины

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро Twitter МВД Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром". Позже подозреваемого задержали. Оказалось, что бомбы у него не было.