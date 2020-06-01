Главная Новости
1 июня • обновлено в 18:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Минер" моста Метро был неадекватен: полиция озвучила детали

895
Читать материал на украинском

По состоянию на 17:30 понедельника, 1 июня, "минер", который угрожал взорвать мост Метро, находится в районном управлении Национальной полиции Киева.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко. "Он был в возбужденном, нервном состоянии. Но визуально я могу сказать, что это не алкогольное опьянение", – заметил глава полиции.

Андрей Крищенко

Андрей Крищенко

Twitter МВД Украины

"К нему вызвали, кроме медицинской помощи, еще и бригаду психиатрической помощи. Конечно, с ним будут проведены все необходимые экспертизы, взяты биологические образцы, и тогда будет понятно, был ли он в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

По словам Крищенко, в настоящий момент с мужчиной проводятся следственные действия. "В зависимости от его состояния, от его осознания того, что он совершил, следователем по согласованию с процессуальным руководителем будет принято решение о его содержании в следственном изоляторе или в каком-то другом месте", – сообщил представитель полиции.

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

Twitter МВД Украины

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро

Twitter МВД Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила сооружение и ввела спецоперацию "Гром". Позже подозреваемого задержали. Оказалось, что бомбы у него не было.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Киевское метро" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Киевское метро Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Андрей Крищенко
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги