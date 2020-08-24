Михалок с Зеленским навестили раненых бойцов ВСУ в День Независимости. Видео

Музыкант Сергей Михалок вместе с группой "Ляпис 98" навестил раненых украинских военных в "Главном военном клиническом госпитале" в День Независимости Украины в понедельник, 24 августа.

Они исполнили песню "Воины света" и вручили подарки. Вместе с артистом навестить бойцов также пришел президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской. Соответствующее видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", – цитирует артиста сайт президента Украины.

Зеленский поблагодарил военных за службу и поздравил с праздником: "Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным – здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным – держитесь. Поздравляю с Днем Независимости".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Михалок и Зеленский встретились в Запорожье. Снимки президент Украины и музыкант подписали одинаково, процитировав название песни, ставшей своеобразным гимном Революции Достоинства в Украине "Воины света". В сети разгорелся ажиотаж вокруг их совместных фото.