Метро на Виноградарь в Киеве: как строят тоннель и что затрудняет работы

В ходе строительства метро на Виноградарь в Киеве проложили уже почти полкилометра тоннеля.

Как говорится в сюжете на телеканале "Киев", работы идут на глубине около 20 метров, отстроено уже 425 метров в направлении станции "Сырец".

Руководитель проекта "Метро на Виноградарь" Юрий Батлук отметил, что горно-геологические условия очень сложные.

"Мы ведем работы в плывуне, это смесь песка и воды, обводненные пески, очень редкая субстанция, которая обжимает щитовой комплекс и это замедляет работы", – пояснил он.

По словам специалиста, строители используют мультимашины, это первый случай в Украине, ранее были другие механизмы – самосвалы.

По планам, две новые станции запустят в конце 2021 года, работы идут круглосуточно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города и делают все, чтобы открыть станции в срок.