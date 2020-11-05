Метро Киева в разгар пандемии коронавируса забито людьми. Фотофакт

Obozrevatel Кияни 04:20, 5.11.2020

В Киеве люди не придерживаются социальной дистанции и толпятся в метро в разгар пандемии коронавируса.

Показательное фото на своей странице в социальной сети опубликовала местная жительница Татьяна Порхун. "Столичное метро в час пик", – подписала она снимок.

Толпа в метро Киева.
Facebook Порхун

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в коммунальном общественном транспорте, в частности в метро.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Маркив вернулся! Появились первые фото нацгвардейца в Украине

Врач из Израиля озвучил прогноз на зиму по COVID-19 в Украине

"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

Террористы устроили на Донбассе массовые обстрелы и ранили воина ВСУ – штаб ООС

Кива под Радой поругался с протестующими: его назвали "быком". Видео