Меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета продлили: под судом произошли столкновения. Фото и видео

Юрий Сергиенко Кияни 19:41, 21.10.2020 Обновлено: 20:29, 21.10.2020

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под домашним арестом, Яну Дугарь – под личным обязательством (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время под зданием суда протестующие пытались заблокировали выезд, в результате чего произошли столкновения, есть пострадавшие.

Столкновения под Шевченковским райсудом Киева.
"Страна"

Активисты зажгли файеры. Одна из активисток ударила правоохранителя кулаком по каске, а полиция применила слезоточивый газ, пишет PavlovskyNews.

После решения суда по мере пресечения по делу Шеремета произошли столкновения.
"Страна"

Судя по обнародованным с места событий видео, есть пострадавшие. Один мужчина упал без сознания.

Известно как минимум об одном пострадавшем.
кадр видео

Как сообщает "Национальный корпус", несколько сотен силовиков прорвали блокаду и вывезли обвиняемых на спецтранспорте.

Выезд с территории суда попытались заблокировать.
"Национальный корпус"

В то же время полиция Киева сообщила, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.

Выезд с территории суда попытались заблокировать.
"Национальный корпус"
Обвиняемых отвезли в СИЗО.
"Национальный корпус"
Правоохранители прорвали блокаду протестующих.
"Национальный корпус"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них, 12 августа, Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.

  • Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.

  • 4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.

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