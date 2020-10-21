Меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета продлили: под судом произошли столкновения. Фото и видео
Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под домашним арестом, Яну Дугарь – под личным обязательством (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В то же время под зданием суда протестующие пытались заблокировали выезд, в результате чего произошли столкновения, есть пострадавшие.
Активисты зажгли файеры. Одна из активисток ударила правоохранителя кулаком по каске, а полиция применила слезоточивый газ, пишет PavlovskyNews.
Судя по обнародованным с места событий видео, есть пострадавшие. Один мужчина упал без сознания.
Как сообщает "Национальный корпус", несколько сотен силовиков прорвали блокаду и вывезли обвиняемых на спецтранспорте.
В то же время полиция Киева сообщила, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них, 12 августа, Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.