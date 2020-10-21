Меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета продлили: под судом произошли столкновения. Фото и видео

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под домашним арестом, Яну Дугарь – под личным обязательством (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В то же время под зданием суда протестующие пытались заблокировали выезд, в результате чего произошли столкновения, есть пострадавшие.

Столкновения под Шевченковским райсудом Киева. "Страна"

Активисты зажгли файеры. Одна из активисток ударила правоохранителя кулаком по каске, а полиция применила слезоточивый газ, пишет PavlovskyNews.

После решения суда по мере пресечения по делу Шеремета произошли столкновения. "Страна"

Судя по обнародованным с места событий видео, есть пострадавшие. Один мужчина упал без сознания.

Известно как минимум об одном пострадавшем. кадр видео

Как сообщает "Национальный корпус", несколько сотен силовиков прорвали блокаду и вывезли обвиняемых на спецтранспорте.

Выезд с территории суда попытались заблокировать. "Национальный корпус"

В то же время полиция Киева сообщила, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК.

Выезд с территории суда попытались заблокировать. "Национальный корпус"

Обвиняемых отвезли в СИЗО. "Национальный корпус"

Правоохранители прорвали блокаду протестующих. "Национальный корпус"

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