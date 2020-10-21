Меры пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета продлили: под судом начались столкновения

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меры пресечения трем обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Андрея Антоненко оставили под стражей, Юлию Кузьменко – под домашним арестом, Яну Дугарь – под личным обязательством. В то же время под зданием суда протестующие заблокировали выезд. Также начались столкновения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Активисты зажгли файеры. Одна из активисток ударила правоохранителя кулаком по каске, а полиция применила слезоточивый газ, пишет PavlovskyNews.

В итоге Антоненко увезли в СИЗО, его сторонники не смогли помешать автомобилю покинуть территорию суда.

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