В июне Кабинет министров Украины наконец определился со своим видением того, каким должно быть административное деление Киевской области. И согласно видению правительства, одним из новых райцентров должна стать Буча. Если Верховная Рада Украины поддержит постановление Кабмина, Бучанский район объединит населенные пункты с более 400 тысячами жителей – и станет вторым по численности населения после Белоцерковского, разница с которым составляет всего несколько сотен человек.

О том, как Буча, которая за последние 15 лет из поселка городского типа превратилась в город областного значения, а теперь имеет все шансы стать административным центром нового района, достигла такого успеха, о "войне" за реформу с несколькими другими городами на северо-западе Киевской области, а также о планах на развитие Бучанской ОТГ и перспективах сотрудничества с мощными налогоплательщиками, мы поговорили с мэром Бучи Анатолием Федоруком, который остается бессменным руководителем города уже более 20 лет.

Анатолий Федорук Бучанский городской совет

– Буча имеет все шансы стать райцентром нового района. По крайней мере, таким видят будущее города, который вы возглавляете, в Кабинете министров. Как вам это удалось? И поддержит ли постановление Кабмина Верховная Рада, как думаете?

– В этот исторический период, который мы с вами сейчас проживаем, проходит две важные реформы, касающиеся местного самоуправления. И эти реформы касаются, прежде всего, жителей сел, поселков и городов, а не только чиновников местного самоуправления. Прежде всего это добровольное объединение населенных пунктов в объединенные территориальные общины. И второй уровень, несколько менее имеющий отношение к жизни граждан непосредственно, но очень важный с точки зрения организации работы органов местного самоуправления – это укрупнение районов, так называемый субрегиональный уровень государственной власти.

Мы, должностные лица, рассматриваем эти две реформы как единое целое. Возможно, именно поэтому ко второму этапу реформы, к субрегиональному уровню приковано такое внимание.

Что касается первого этапа реформы, который и вытекает, в конце концов, в Бучанский район – мы прошли достаточно сложную процедуру по объединению.

– В чем основная сложность заключалась?

– Мы никогда не были районным центром. И мы как город областного значения вынуждены были выходить с инициативой о создании ОТГ к соседним населенным пунктам, у каждого из которых – своя история, свои традиции, свои десятилетиями выстроенные финансовые, политические взаимоотношения. Это населенные пункты Синяковского и Гавриловского сельских советов Вышгородского района, Здвижевский, Лубянский и Блиставицкий сельские и Бабинецкий поселковый совет Бородянского района, село Мироцкое Киево-Святошинского района и Ворзельский поселковый совет Ирпенского городского совета.

Мы практически завершили этот процесс. И открыты к диалогу и с другими административными единицами, граничащими с нашей объединенной территориальной общиной, учитывая методику: радиус доступности, предоставления услуг и так далее.

– Процесс образования Бучанской ОТГ уже полностью завершен?

– Есть у меня уверенность, что к концу июля-августу мы получим все положительные выводы относительно добровольного объединения, вхождения уже в единый бюджет этих населенных пунктов, о которых я говорил. И уже в октябре мы пойдем на выборы. То, что выборы состоятся в соответствии с Конституцией Украины в октябре текущего года, а не, скажем, весной, как в последнее время много говорили, подтвердил в четверг, 25 июня, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Что же касается второго уровня – субрегионального – действительно, сейчас мы прошли все процедуры. Хочу отметить: это компетенция государства – определять, каким будет устройство, кто будет административной единицей. Но приятно, что и правительство, и профильный комитет ВРУ, и областная власть (не только Киевская областная государственная администрация, но и областной совет) поинтересовались у органов местного самоуправления их мыслями и позицией по определению административных центров районов.

– Ваши оппоненты, которые считают, что Буча не готова к выполнению роли райцентра, говорят, что город никогда не был административным центром, да и городом стал не так уж и давно – с 2006 года...

– Тот факт, что город Буча никогда не был районным центром и у нас не сложились те "традиции", на которые постоянно жаловались наши граждане, живущие в этих районах – наверное, и стал определяющим. Город Буча, исходя из философии самой реформы, должен взять на себя миссию быть новым качественным админцентром.

Почему мы проводим реформу субрегионального уровня? Потому что советская модель административного устройства была в свое время нацелена под определенные задачи, под определенную идеологию. После распада СССР мы эту модель унаследовали. Но при сегодняшних вызовах в независимом государстве такое количество и такая конфигурация районов фактически потеряли смысл.

– Почему?

– Сегодня у нас в районе одновременно функционируют районные советы и райгосадминистрации. При этом на территории районов уже есть образованные общины. То есть идет дублирование фактически присущих государственному органу функций. Эти функции должны быть реализованы на базовом уровне, там, где образованы территориальные общины. Через ЦПАУ предоставляются административные, социальные услуги и так далее.

Именно эти факторы привели к решению, что в северо-западном регионе административный центр Бучанской ОТГ, Буча, как город областного значения, должна предоставлять эту услугу, функцию по представительству государства в регионе.

Я не случайно делал акцент на том, что областная и государственная власть прислушивается к органам местного самоуправления. Кроме Бучи в качестве альтернативы рассматривались Ирпень, Вышгород и Бородянка. И в нашу поддержку высказались мои коллеги из соседних территориальных общин. В частности, город Вишневое, Макаров и Макаровская ОТГ поддержали Бучу. В Бородянке, взвесив все за и против, тоже решили, что именно Буча должна быть админцентром. Даже Петровская община – это Новые Петровцы, Старые Петровцы, Лютежский сельсовет – тоже, уже как единый организм ОТГ Вышгородского района, высказались за Бучу.

Конечно, не обошлось без определенных манипуляций и спекуляций. Потому что многие, не понимая сути реформы, содержания закона и полномочий, компетенций будущего админцентра, начали на этой теме делать определенные политические какие-то шаги, чтобы показать, какие они борцы за развитие того или иного региона, или своего населенного пункта.

Но, слава богу, чиновники на государственном и областном уровнях, от которых зависит принятие этого решения, придерживаются государственнической позиции. И те аргументы, лоббизм даже, которые активно сейчас используются нашими оппонентами – отходят все же на второй план. И не являются доминантой в принятии решений.

– Для вас же не секрет, что в ваш адрес также звучат обвинения в лоббировании определения Бучи райцентром? В частности, об этом говорилось в обращении нескольких ваших коллег к народному депутату Александру Горобцу, которое выкладывал на своей странице в Фейсбук и.о. городского головы Ирпеня Андрей Литвинов. Там, среди прочего, ваши оппоненты утверждают, что Буча просто не готова взять на себя роль райцентра, в том числе, из-за недостаточной инфраструктуры...

– Это очередное подтверждение, что, к сожалению, даже на базовом уровне наши оппоненты являются случайными людьми в местном самоуправлении. Могу позволить себе так говорить, потому что не раз говорил об этом в глаза упомянутым лицам. Они не понимают даже функционала. Субрегиональный уровень, административный центр не предоставляет услуги водоканала, РЭС, уборки улиц и так далее, вплоть до работы радиоточки – до такого абсурда доходило.

Это совсем другая компетенция. Это представительство государственных органов и координация государственных органов префектом, представителем президента в этом регионе. И никакого отношения предоставление коммунальных услуг не имеет к их компетенции.

А как раз вот такие представители, о которых вы говорите, потому что они и в Вышгороде, есть и в Бородянке, и из Иванкова доносятся такие вещи - они, скорее всего нацелены на внутренний "рынок потребления", на своего избирателя. Типа: мы же боремся за правду.

– То есть это не что иное, как старт предвыборной кампании?

– Конечно. Это уже началась предвыборная кампания, поэтому и риторика такая звучит.

Простой пример приведу. К примеру, Вышгородскую общину на заседании комитета представляет не мэр. На заседаниях в Киевской ОГА тоже не он это делает. Вышгородскую общину везде представляют председатель райсовета или его заместитель. То есть, представители того органа, который ликвидируют фактически. И они таким образом пытаются себя спасти, найти под солнцем себе очередное какое-то теплое место. Поэтому и создают активно впечатление, что они что-то там завоевали.

И у меня логичный вопрос возникает к таким руководителям: как же тогда город Вышгород свое время, имея лоббизм достаточно серьезный и со стороны своего народного депутата, и со стороны областной власти, не сделали городом областного значения? Удобно было держать целую территориальную общину в сетях района и не выпускать из своих "объятий"? Потому что статус города областного значения – это глоток свежего воздуха в части местного самоуправления.

Но – додержали так. И теперь мало того, что расстояние играет свою роль – Вышгород достаточно неудобно расположен для других членов этого района, для административных общин. Но даже по статусу Вышгород Буче проигрывает. Потому что в методике приоритет отдается городу областного значения.

– Буча – единственный город с таким статусом среди кандидатов?

– Нет, Ирпень еще является городом областного значения.

Давайте проанализируем. Статус города областного значения имеет Буча – Вышгород такого статуса не имеет. Далее: образование ОТГ. Мы объединили 14 населенных пунктов из разных административных единиц Киевщины, с которыми граничим - город Вышгород смог присоединить один сельский совет Вышгородского района. То есть даже соседние территориальные общины Вышгородского района, где все сроднились, где за 70-80 лет все сплелось, где политическая жизнь бурлит в одном административном пространстве – даже они решили не объединяться с Вышгородом.

Вот вам аргументы.

А услуги, на которых спекулируют – справки, услуги, регистрация и т.д. – это все предоставляется на базовом уровне, в Бучанской объединенной теробщине, в Вышгородской, Иванковской, Бородянской, Песковской, Макаровской, Ирпенской территориальных общинах...

То есть на базовом уровне услуга для граждан будет предоставляться. И то, что по незнанию или сознательно – а я думаю, сознательно все-таки, потому что не хочу верить, что должностные лица такого уровня не осознают и не знают буквы закона, - манипулятивно вбрасывают информацию, что если Буча будет административным центром этого района, то людям придется туда ездить за услугой. Хочется повторить таким чиновникам слова заместителя председателя КОДА Евгения Калинина, что, возможно, кому-то из чиновников и придется ехать в Бучу – в полицию, суд, прокуратуру, фискальную службу и другие государственные органы, которые должны быть представлены в Бучанском районе.

Сейчас мы прошли все процедуры. Киевская облгосадминистрация согласовала данный вопрос, мы имеем поддержку от профильного Министерства развития общин и территорий, решение принято правительством, прошло профильный комитет ВРУ. И, думаю, уже на следующей неделе, в четверг, Верховная Рада финализирует и подведет итог в виде нового административного устройства субрегионального уровня, то есть ликвидации старых и образования новых районов.

– Если Буча станет районным центром, что это будет означать для Бучанской ОТГ?

– Для Бучанской ОТГ это дополнительная нагрузка, более высокая степень ответственности за организацию представительств этих служб, структурных подразделений. Но вместе с тем это совсем другой статус территориальной общины в Киевской области и в Украине.

Повторяю еще раз: для граждан любой ОТГ представительство этих служб является вспомогательным, но не определяющим. Государство в ходе реформы предусмотрело, что социальная, административная, коммунальная, любая другая услуга предоставляется на базовом уровне. Это прерогатива объединенных территориальных общин. И чем удачнее ОТГ будут предоставлять эти услуги, тем меньше вопросов к этим теробщинам и должностным лиц будет у представителей государства, которые будут контролировать то или иное направление.

– Похоже, что между Бучей и Вышгородом уже давно происходит некое соревнование, временами переходящее в до известной степени конфронтацию. Сейчас происходит очередное "обострение", в том числе, через реформу. В чем причина? И не связана ли эта конфронтация с тем, что Буча, условно говоря, "отжала" у Вышгорода несколько населенных пунктов, которые к Бучанской ОТГ присоединились?

– Давайте все же избегать такой терминологии. Все-таки законодатель определил, что в основе объединения лежит добровольность. И эти территориальные общины прошли путь добровольности. Важный аспект: если первая процедура, добровольное объединение, предусматривает, что город областного значения имеет право ее инициировать, то присоединение, как вторая упрощенная процедура, означает, что исключительно села, сельские советы имеют право инициировать присоединение к городам областного значения.

Поэтому мы, завершая реформу, действуем, исходя из обращений граждан, обращений сел и поселков, которые хотят к нам присоединиться.

Что касается соревновательного процесса – это совершенно естественно. И это достаточно хорошо, что тот или иной населенный пункт, административная единица пытается где-то позиционировать себя немножечко лучше других в тех или иных направлениях. А остальные – подтягиваются. Это стимулирует к развитию. И нам очень приятно, что мы в такой конкурентной среде в пригороде столицы все растем. От этого выиграют только граждане наши. Потому что так был бы всеобщий застой. Чиновникам чем меньше раздражителей, чем меньше требований от граждан – тем оно лучше, наверное.

Но мы с самого начала ставили перед собой амбициозные задачи, исходя из требовательности наших граждан. Так, например, было со статусом города областного значения. Мы стремились выйти из-под юрисдикции Ирпенского городского совета потому, что не видели роста определенного в этом административном образовании. И оказались абсолютно правы, потому что и Коцюбинское, и Ворзель, и Гостомель – все из Ирпенского городского совета вышли.

Но подчеркиваю: мы никогда не позволяли себе по отношению к соседним административных единиц высказываться, а тем более действовать эмоционально. Считаю, что эти вещи абсолютно недопустимы, какие бы политические шероховатости не возникали на данном уровне.

Несколько дней назад я участвовал в заседании координационного совета. Мне очень приятно, что председатель ВР пригласил меня поработать в этой комиссии, ведь со всей Киевской области нас было только трое представителей. Так вот, на этом заседании упор делался на том, что эта реформа стартовала – и объединения территориальной общины, и субрегиональный уровень нужно завершать. Не в спешке, а уже как свершившийся факт, потому что прошли уже все процедуры.

– Чем вызвана такая необходимость?

– Затягивание этого процесса будет настолько политизироваться, что мы на местном базовом уровне уже скоро руки друг другу не подадим.

Я на днях имел возможность наблюдать заседание рабочей группы по субрегиональном уровню в КОДА между общинами Броваров и Борисполем. Там тоже дискуссия идет - Броварской район или Бориспольский. И это вопрос, который, казалось бы, не относится к компетенции органов местного самоуправления - он настолько взбудоражил чиновников этих населенных пункте, общественность, актив, что они уже между собой начинают фактически наэлектризовывать пространство.

– Это уже не та конкуренция, которая способствует развитию...

– Конечно. Оно все должно отойти, затихнуть. И только качественный управленческий менеджмент на базовом уровне в объединенных ОТГ должен дать ответ на вопрос, правильные ли решения были приняты представителями и гражданами этих населенных пунктов, когда создавалась та или иная ОТГ.

– Считаете, что большая привлекательность Бучи в глазах сельских общин и ваши значительные успехи в объединении не сыграли роли в усилении напряжения с отдельными другими городами? Ведь это не только моральный аспект, но и деньги. Та же Гавриловка, к примеру - это не только 3000 человек, а еще и расположенный на ее территории "Комплекс Агромарс", который теперь платит налоги в местный бюджет Бучанской ОТГ, а не в Вышгород, как раньше...

– "Комплекс Агромарс" на территории Вышгородского района - один из ведущих налогоплательщиков Вишгородщины. В десятку точно входили. И я думаю, после решения теробщин сел Гавриловка и Тарасовщина присоединиться к Бучанскому ОТГ с городом областного значения Буча, вероятно, где-то спровоцировало и определенное отношение, и агрессию.

Здесь стоит отметить другую вещь. Процесс добровольного объединения от первого принятого решения – судьбоносного для территориальной общины Гавриловки – стартовал 5 лет назад. И значительную часть этого времени и территориальная община, и "Комплекс Агромарс" в том числе, находились в определенном политическом изоляционном вакууме со стороны Вышгородской власти. Ответов ни на одно обращение по реверсному обратноум финансированию после уплаченных налогов предприятием "Агромарс" в Вышгородском районе в обратном направлении не поступало.

И нам, и "Комплексу Агромарс", у которого есть свои технологические вопросы по производству, приходилось кучу усилий и времени тратить, социальную ориентированность предприятия направлять таким образом, чтобы выдержать этот период времени. Чтобы выдержать это нездоровое противостояние, происхождение которого мы все понимаем.

Но мы все выстояли – и территориальная община, и "Агромарс", и Бучанская ОТГ. И совместно сегодня уже добрый год мы живем в объединенной территориальной общине, в едином бюджетном пространстве. И мне очень приятно, что компания "Агромарс" в нашей ОТГ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков – и занимает первое-второе место по наполнению бюджета среди крупных налогоплательщиков. Конкурировать с ними может разве что группа компаний "ЮТЕМ" (у нас ОАО "Южтеплоэнергомонтаж" работает) по НДФЛ, по другим видам налога.

Но важнее другое – то, что предприятие находится в северном регионе нашей ОТГ и является магнитом для развития населенных пунктов. И не только для Гавриловского старостинского округа – а это Гавриловка, Тарасовщина, Лубянка и Блиставица. Граждане города Буча тоже пользуются продукцией данного предприятия, а также ездят туда на работу, оказывают услуги, сервис.

То есть мы фактически интегрированы в единое пространство. И подтверждением является то время, которое мы проживаем в рамках прохождения процедур и уже объединенной территориальной общины.

– Как в целом складывается сотрудничество с мощными налогоплательщиками, работающих на территории Бучанской ОТГ? С тем же "Агромарсом", другими компаниями? Дополнительное какое-то взаимодействие происходит между бизнесом и местной властью?

– Мы только выстраиваем сейчас наши отношения и мне очень приятно, что они выстраиваются практически с чистого листа, исходя из интересов территориальной общины и развития предприятия. То есть мы четко разделяем все моменты и особенности.

На первом этапе ОТГ по территории Гавриловского старостинского округа осталось огромное количество нерешенных, несогласованных вопросов - от системы водоснабжения и водоотведения в жилищно-коммунальной сфере до объектов недвижимости социальной инфраструктуры... Дело в том, что развитие Гавриловки и Тарасовщины, все, что сделано – сделано за счет предприятия "Агромарс". С момента основания предприятия на этой территории оно и эти два села – это как единый организм.

Но, исходя из того, что "Агромарс" - это все-таки частное предприятие, а государство взяло на себя обязательства, что социальная инфраструктура, жилищно-коммунальная инфраструктура является прерогативой общины – сельской поначалу, а сейчас – ОТГ – мы эти вещи унормировали и приводим к степени ответственности того органа, который и обязан предоставлять ту или иную услугу. Ведь предприятие должно заниматься своим развитием, а местные власти - обеспечивать комфорт и предоставление услуги своим гражданам.

– То есть сейчас вы выстраиваете какое-то здоровое сотрудничество, а дальше будете его развивать?

– Безусловно. Надеюсь, исходя из наработок, которые были в прошлом, что наше взаимодействие продолжится и выльется в определенный социальный договор, который будет обязательно публично реализован. Мы надеемся, что данное предприятие, исходя из своей специфики – производства курятины – будет привлечено к поддержке и дошкольных учебных заведений, и общеобразовательных школ, и медицины. В принципе, "Агромарс" уже это делает. Но мы все систематизируем, приведем в соответствие с действующим законодательством, унормируем – сделаем все, чтобы такое сотрудничество было комфортным и для предприятия, которое испытывает свою социальную ответственность перед обществом, и для граждан, учреждений, организаций, потребляющих продукцию компании.

Поэтому я рассчитываю на усиление сотрудничества и желаю компании роста доходов, которое для нашей общины будет означать увеличение поступлений в бюджет в виде налогов.

Если говорить о том, как мы, как власть, можем способствовать бизнесу – объясню. В деятельность предприятий, конечно, мы вмешиваться не можем, от подобных вмешательств они защищены законом. Но мы можем помочь им с подъездными путями, транспортной инфраструктурой, логистикой, содействием с разрешительными документами для того, чтобы удержать и развивать тот или иной вид деятельности. Более того, мы обязаны все это делать.

Например, сейчас мы сотрудничаем с АНТК "Антонов", с летно-испытательным аэродромом, который расположен в пределах Блиставицького старостинского округа Бучанской ОТГ. Делаем технико-экономическое обоснование, имеем зарегистрированный проект, который прошел все процедуры – и планируем построить там индустриальный парк Мироцкое, который фактически протянется от Варшавской трассы – и до старостинского округа Лубянки. Учитывая интерес аэропорта "Антонов", будем реализовать такой масштабный проект.

Сейчас проектируем уже подъездные пути – и будем иметь вторую мощную транспортную артерию, которая с Варшавской трассы будет "рассекать" нашу ОТГ до Гавриловки. А это даст оживление по обе стороны этой транспортной артерии и будет способствовать развитию этих территорий.

Так что, исходя из стратегии развития нашей территориальной общины, мы шаг за шагом делаем все для того, чтобы общины, которые решили объединиться в Бучанскую ОТГ, люди, которые живут в этих общинах, через 3, 5, 10 или 20 лет не сказали: что-то мы ошиблись, наверное, не надо было этого делать. Мы не хотим разочаровать людей.

– Вы упомянули один проект. Какие еще амбициозные замыслы вы уже начали реализовать благодаря объединению и какие, возможно, у ближайших планах?

– Первый – безусловно, тот, о котором я говорил: строительство индустриального логистического парка, хаба, для того, что наш регион развивался и мы могли конкурировать с другими территориями в пригороде столицы.

Второй проект, над которым мы работаем сейчас - так называемое европейский медицинское городок. Вопрос сверхактуальный. Ведь в период карантинных мероприятий даже те, кто не планировал лечиться в Украине, потому что имел возможности получать медицинскую помощь где-то в Австрии или Германии, например, поняли, насколько важно, чтобы качественная медицинская услуга была там, где ты живешь.

И мы вышли с инициативой строительства крупного медицинского городка. Чтобы говорить о таком масштабном проекте, мы имеем некоторые основания и поддержку в реализации.

– Что это будет за медицинский городок?

– Подобный проект планировали реализовать при президентстве Ющенко. Но тогда что-то не сложилось. А мы подняли действующее постановление правительства от 2007 года – и сейчас ведем переговоры с австрийской медицинской структурой и турецкой компанией, которая специализируется как раз на реализации таких проектов.

Базой для размещения этого медицинского городка станет жемчужина нашей территориальной общины – поселок Ворзель. Мы таким образом в ту санаторно-оздоровительную индустрию, которая осталась нам в наследство с советских времен, вдохнем новое дыхание. Реализация такого проекта позволит гражданам Украины в северо-западном регионе столицы получать качественную услугу. И не только гражданам Украины. Ведь те глобальные мировые компании, с которыми мы ведем переговоры, рассматривают этот проект как якорный для всех государств СНГ.

И третья задача, которую мы стратегически для себя наметили и уже начали реализовывать, касается сферы отдыха. Наша ОТГ обладает настоящим природным сокровищем, у нас есть водоемы, парковые и лесопарковые зоны. Поэтому мы будем активно развивать зеленый туризм. Это логично, тем более, что у нас рядом – Киев с 5 млн населения. И киевляне требуют определенного сервиса. Поэтому мы создаем через Агентство регионального развития коммунальное предприятие. Все водоемы, которые есть в населенных пунктах нашей теробщин, будут обязательно оформлены, паспортизованы, с подведенными береговыми линиями и инфраструктурно насыщенными, чтобы и наши граждане, и киевляне получали достойный сервис. Мы будем заботиться о том, чтобы уровень услуги был максимально высоким.

– Чтобы реализовать эти замыслы, планируете идти на выборы в октябре?

– Не просто планирую – я обязан идти на выборы. Потому что в период реформы роль личности, лидера в убеждении, в аргументации того или иного решения, которое принимала территориальная община, была определяющей. Хотим мы этого или нет. И я имею моральное обязательство перед общинами этих населенных пунктов довести начатое дело до логического завершения, сделать все, чтобы каждый гражданин нашей территориальной общины, с любыми политическими симпатиями или антипатиями, никогда не сомневался в том, что объединение с Бучей – это было верное решение.

Мы не имеем права на ошибку. И я сейчас имею в виду не только и не столько Бучанскую ОТГ или любую другую. Мы не можем ошибиться как государство, проводя эту реформу. Наши соседи в Польше, Румынии, Венгрии давно прошли этот путь – и мы видим успешность их реформ, видим, как активно развиваются их территориальные общины. Там, безусловно, есть своя специфика, есть свои проблемы, которые еще предстоит решить. Но что касается уровня сервиса, уровня жизни людей в этих общинах – он гораздо выше, чем в большинстве наших населенных пунктов.

– И мы должны стремиться к тому же?

– Мы должны строить свою систему местного самоуправления. Должны развивать, обеспечивать, гарантировать развитие общин, достойный уровень жизни в них. И не надо придумывать что-то кардинально отличное от того, что уже реализовано нашими соседями и доказало свою успешность. Надо изучать опыт других территориальных общин, других стран. И мы это активно делаем, потому что у нас хорошие отношения с территориальными общинами во Франции, Италии, и особенно – с городами в Польше, Литве. Они нам близки, понятны. И они чуть раньше уже прошли тот этап, который мы проходим сегодня. Поэтому анализ их достижений и промахов очень нам поможет в реализации этой сложной, но необходимой реформы.