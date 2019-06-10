"Россия должна взять под контроль!" У Зеленского оправдались за скандальное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский своим скандальным заявлением о возобновлении контроля России над террористам "Л/ДНР" призывал врагов уменьшить количество обстрелов.

Так объяснила слова президента его пресс-секретарь Юлия Мендель во время брифинга 10 июня. Она заявила: Украина отстаивает точку зрения, что в Трехсторонней контактной группе есть представители только ОБСЕ, России и Украины.

"Мы говорим, что нет так называемых глав "ДНР" и "ЛНР". Есть Россия и она представляет агрессора. Россия всегда говорит, что есть она и главы "ДНР" и "ЛНР". Своим высказыванием президент подчеркнул, что Россия контролирует весь конфликт и является причиной конфликта на Донбассе. Поэтому мы не видим каких-то моментов, которые вызвали бы такой интерес", – оправдалась Юлия Мендель.

Юлия Мендель Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии. Погибло два украинских защитника, еще восемь были ранены.

После этого на сайте Зеленского появилось заявление, что артиллерийские обстрелы террористов вблизи Новолуганского в Донецкой области свидетельствуют о потере Россией контроля над своими наемниками. Зеленский сообщил, что "надеется, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

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