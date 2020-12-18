Мемориальный центр "Бабий Яр" откроет в Киеве новую инсталляцию: как будет выглядеть

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит новый арт-объект в Киеве – инсталляцию "Взгляд в прошлое" откроют во вторник, 22 декабря, на проспекте Победы, возле Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе центра. Там рассказали, что инсталляцию составляют два каменных валуна природной обработки, между камней лежит дерево.

В каменные стелы вмонтированы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, сделанными им в конце сентября-начале октября 1941 года в оккупированном Киеве. На проспекте Победы сфотографированы тела двух мужчин, мимо которых идет толпа.

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Исследователи Мемориального центра точно определили места, где были сделаны эти снимки. Именно на тех местах, где стоял фотограф в момент съемки, были установлены каменные валуны с фотографиями.

"Заглядывая в глаза монокуляра, зритель как бы заглядывает в объектив фотоаппарата и видит то, что видел перед собой фотограф в тот самый момент. Он видит тела двух мужчин, которые лежат на проспекте и толпу, которая проходит мимо. Это взгляд в прошлое из-за линзы фотокамеры. Если говорить о дереве, то в еврейской традиции древо со сломанными ветвями является символом прерванной жизни. Часто на еврейских кладбищах ставят мацевы в виде срубленных деревьев. В данном случае для инсталляции мы использовали верхнюю часть дерева, лишенного корней. Это был сухостойных дуб, который олицетворяет жизнь, что была обрублена смертью. Цель этой инсталляции – посреди оживленной улицы хотя бы на мгновение остановить человека, который постоянно спешит по своим делам, дать ему возможность заглянуть в прошлое и почувствовать ценность и хрупкость нашего времени", – рассказала автор проекта, художница и архитектор Анна Камишан.

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

По ее словам, этот проект во многом ей – личная история.

"Вся семья по линии моего деда была убита нацистами в Харькове во время оккупации. Их расстреляли в Дробицком яру. Мой дед – единственный, кому удалось спастись тогда. Я узнала эту историю уже во взрослом возрасте. Поэтому для меня это дерево без корней – символ того, что мы не знаем нашей собственной истории", – сказала Камишан.

Дерево, которое входит в инсталляции, прошло термическую обработку, что делает древесину устойчивой к воздействию окружающей среды и огнестойкой. До этого в Украине не использовали технологию термообработки в печах для деревьев такого большого размера. Валуны доставили из Лезниковского карьеру. После добычи они не подвергались никакой дополнительной обработке. Это символизирует намерение не рассматривать события прошлого, но дать возможность зрителю увидеть их такими, какими они были.

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Анна Камишан – директор департамента концептуальных разработок и исследовательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", автор инсталляции "Взгляд в прошлое" на проспекте Победы в Киеве. Работала в центре современного искусства Ротор в Граце (Австрия), была куратором ряда художественных и архитектурных проектов, в том числе, выставочного проекта Миланского Триеннале. Окончила художественный колледж им. Ивана Труша во Львове, архитектурный университет в Харькове, изучала философию и социальную теорию в Манчестерском университете. Выпускница междисциплинарного Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". В Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" вместе с командой занимается глубинным исследованием территории Бабьего Яра и проэктам по ее развитию.

"Взгляд в прошлое" – это серия инсталляций в Киеве. Через монокуляры зритель видит фотографии, сделанные во время нацистской оккупации города в 1941-1943 годах. Фокус проекту – трагедия Бабьего Яра и события, связанные с ней. В начале октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов, фотограф-пропагандист Иоганнес Геле сделал известные фотографии Бабьего Яра.

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

"Бабий Яр" откроет в Киеве новый арт-объект Пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Они стали важнейшим свидетельством преступлений, совершенных нацистами. Он также сделал серию фотографий в Киеве, Лубнах и Харькове. Гамбургский институт социальных исследований впервые показал кадры его пленки на выставке в 1990-х.

В сентябре 2020 года Мемориальным центром "Бабий Яр" уже открыто четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра с фотографиями Иоганнеса Геле. Установленные монокуляры воспроизводят вид этой территории по состоянию на начало октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов 29-30 сентября. Они находятся на точно определенных с помощью 3D-моделирования точках, именно там, где немецкий фотограф их снял.

Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр " – неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.