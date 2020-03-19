Городская власть Киева на время карантина организовала транспорт для развозки на работу медиков, правоохранителей и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресc-конфренции, отвечая на вопрос СМИ. Он также призвал киевлян максимально соблюдать режим ограничений и по возможности оставаться дома.

"Все должны четко понимать уровень опасности. Ведь мы видим, каких масштабов приобрела пандемия в других странах. И требование оставаться дома – это не прихоть власти, а способ сохранить здоровье и жизни людей", – подчеркнул Кличко.

Медиков и правоохранителей в Киеве будут развозить на работу во время карантина

Он подчеркнул, что работа общественного транспорта сегодня мотивирована одним – перевозить киевлян, которым действительно необходимо ехать на работу. Это врачи, работники продуктовых магазинов и предприятий, которые не могут остановиться, потому что обеспечивают жизнедеятельность города.

Он отметил, что в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта вдоль веток метро. Также увеличивают количество подвижного состава, который будет работать на маршрутах из спальных районов столицы.

"Также мы ведем переговоры с частными перевозчиками по привлечению их подвижного состава на маршруты в городе. А есть, к сожалению, и некоторые частные компании, – из тех, что уже работают в городе, которые уменьшают количество транспорта на маршрутах, которые обслуживали. Я считаю это недопустимым в такой ситуации!", - заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева организовали доставку продуктов, лекарств и средств гигиены для одиноких киевлян пенсионеров. На сегодняшний день более 12 тысяч одиноких пожилых людей, которые нуждаются в такой помощи.

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