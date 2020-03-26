"Будем все здоровы!" Медики Александровской больницы обратились к украинцам

Врачи Александровской больницы, где сейчас находятся граждане с подтвержденным коронавирусом, записали видеообращение к украинцам.

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Видео распространил на Youtube мэр Киева Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, медики сообщили, что в реанимации инфекционного отделения Александровской больницы сейчас находятся 8 врачей, круглосуточно дежурит врач и 18 медицинских сестер.

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"Мы на вахте, мы ежедневно работаем и помогаем. Если будет необходима помощь, мы обязательно ее предоставим. Если нужно будет нас усилить, нас усилят. Мы желаем вам здоровья и терпения выдержать этот карантин. Мы вместе встретим весну, она уже скоро. Мы закончим карантин в срок и будем все здоровы!", – отметила одна из медиков.

Напомним, в Киеве по состоянию на 12:00 четверга, 26 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 выросла до 40.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал журналистов проверять информацию и не распространять манипулятивные сообщения по поводу ситуации с пандемией и противодействием распространению коронавируса.

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