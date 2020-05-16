Сертифицированные многократные костюмы индивидуальной защиты южнокорейского производства получили медики Киевщины от Фонда Порошенко и корпорации Roshen. Партийцы и депутаты местных советов передали помощь в Вышгород, Ржищев и Кагарлыцкий район. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

По словам директора Ржищевского центра ПМСП Яны Тихомировой, сейчас в Ржищевской общине один больной COVID-19 и девять человек, которые были с ним в контакте.

"Надеемся, что коронавирус не будет распространятся по Ржищеву, среди жителей города. Гораздо спокойнее, когда мы знаем, что защищены, когда чувствуем поддержку", – поблагодарила за помощь Яна Тихомирова.

"Эти защитные костюмы для мобильной бригады имеют высокий уровень защиты, они прорезиненные. В комплекте есть даже бахилы. Хочется, чтобы медики были защищены и не боялись ехать на вызов к пациенту. Мы не можем позволить себе потерять хоть одного врача, потому что они – наши ангелы-хранители. Делаем все, чтобы помочь, а не стоять в стороне и ждать, пока власть позаботится о медиках", – отметил руководитель Волонтерского штаба Ржищевщины Руслан Кузьменко.

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

"Мы работаем с больными COVID-19 и с людьми, которые имеют подозрительные симптомы. Наши пациенты не только из Кагарлыччины, но и из других районов Киевской области. Поэтому в средствах защиты нуждаемся больше. Благодаря Волонтерскому штабу "Европейской Солидарности" и Фонду Порошенко, чью поддержку медицина нашего района испытывает на деле с первых дней карантина, мы, врачи, чувствуем себя увереннее. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, которое, в конце концов, поможет нам выйти победителями в борьбе с коварным врагом", – отметил главный врач Кагарлыкской центральной районной больницы Виктор Кулиниченко.

Руководитель штаба Кагарлыцкого района Виталий Карлюк передал костюмы индивидуальной защиты и узнал о потребности медиков.

"Пообщавшись с Виктором Кулиниченко и Инной Карапирой – главными врачами ЦРБ и Центра первичной медико-санитарной помощи, я выяснил актуальные потребности медицинских учреждений Кагарлыччины для предоставления им дальнейшей помощи", – подчеркнул он.

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

Главный врач Вышгородского филиала Виктор Павленко поблагодарил за помощь и отметил, что имея средства индивидуальной защиты медики чувствуют себя спокойнее.

"Врачи сегодня на передовой в борьбе с пандемией и, к сожалению, остаются очень уязвимыми, поскольку не имеют всех необходимых средств для собственной защиты. Благодаря Фонду Порошенко мы "вооружились", теперь можем быть уверенными", – сказал он.

"С большим желанием передали нашим медикам качественные средства личной защиты. И, пользуясь случаем, поблагодарили их за неутомимый труд, за то, что защищают жителей Киевщины в сложных условиях эпидемии", – отметил руководитель Волонтерского штаба Вышгородского района Ростислав Кириченко.

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