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16 мая • обновлено в 16:57
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Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко. Фото

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Сертифицированные многократные костюмы индивидуальной защиты южнокорейского производства получили медики Киевщины от Фонда Порошенко и корпорации Roshen. Партийцы и депутаты местных советов передали помощь в Вышгород, Ржищев и Кагарлыцкий район. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

По словам директора Ржищевского центра ПМСП Яны Тихомировой, сейчас в Ржищевской общине один больной COVID-19 и девять человек, которые были с ним в контакте.

"Надеемся, что коронавирус не будет распространятся по Ржищеву, среди жителей города. Гораздо спокойнее, когда мы знаем, что защищены, когда чувствуем поддержку", – поблагодарила за помощь Яна Тихомирова.

"Эти защитные костюмы для мобильной бригады имеют высокий уровень защиты, они прорезиненные. В комплекте есть даже бахилы. Хочется, чтобы медики были защищены и не боялись ехать на вызов к пациенту. Мы не можем позволить себе потерять хоть одного врача, потому что они – наши ангелы-хранители. Делаем все, чтобы помочь, а не стоять в стороне и ждать, пока власть позаботится о медиках", – отметил руководитель Волонтерского штаба Ржищевщины Руслан Кузьменко.

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

"Мы работаем с больными COVID-19 и с людьми, которые имеют подозрительные симптомы. Наши пациенты не только из Кагарлыччины, но и из других районов Киевской области. Поэтому в средствах защиты нуждаемся больше. Благодаря Волонтерскому штабу "Европейской Солидарности" и Фонду Порошенко, чью поддержку медицина нашего района испытывает на деле с первых дней карантина, мы, врачи, чувствуем себя увереннее. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, которое, в конце концов, поможет нам выйти победителями в борьбе с коварным врагом", – отметил главный врач Кагарлыкской центральной районной больницы Виктор Кулиниченко.

Руководитель штаба Кагарлыцкого района Виталий Карлюк передал костюмы индивидуальной защиты и узнал о потребности медиков.

"Пообщавшись с Виктором Кулиниченко и Инной Карапирой – главными врачами ЦРБ и Центра первичной медико-санитарной помощи, я выяснил актуальные потребности медицинских учреждений Кагарлыччины для предоставления им дальнейшей помощи", – подчеркнул он.

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

Медикам Киевщины привезли новые защитные костюмы от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

Главный врач Вышгородского филиала Виктор Павленко поблагодарил за помощь и отметил, что имея средства индивидуальной защиты медики чувствуют себя спокойнее.

"Врачи сегодня на передовой в борьбе с пандемией и, к сожалению, остаются очень уязвимыми, поскольку не имеют всех необходимых средств для собственной защиты. Благодаря Фонду Порошенко мы "вооружились", теперь можем быть уверенными", – сказал он.

"С большим желанием передали нашим медикам качественные средства личной защиты. И, пользуясь случаем, поблагодарили их за неутомимый труд, за то, что защищают жителей Киевщины в сложных условиях эпидемии", – отметил руководитель Волонтерского штаба Вышгородского района Ростислав Кириченко.

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Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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