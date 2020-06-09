Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4, которая принимает пациентов с признаками воспаления легких и проверяет их на коронавирус, сообщил, что заведение переполнено, а персонал истощен.

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Как он написал на своей странице в Facebook, в столице действует приказ, согласно которому человек с признаками воспаления легких должен быть госпитализирован только в инфекционный стационар. По словам врача, среди них может быть человек с коронавирусом, который может заразить соматическое отделение.

"Так уже было, так закрывали целые больницы. Поэтому нужно время и место на обследование и сортировку больных, чтобы выявить заразных на COVID к поступлению в общие палаты", – написал он.

Медик из Киева забил тревогу из-за переполненных больниц и истощенный персонал kiev.klichko.org

По словам врача, это привело к бесконтрольному обрушению на больницы пациентов не с коронавирусом, а с другими заболеваниями. Среди них – тяжелые больные, неходячие с рядом тяжелых заболеваний, онкобольные, пациенты после инсультов и с пневмониями.

"Массовое поступление каждый день, потом массовый перевод в другие учреждения после получения отрицательного результата – потерянное время, истощение для пациента, длинные очереди скорых на прием, потом снова переводы и ожидания. Ужас, усталость, нерациональность. Медики валятся с ног, о качестве помощи или быстром реагировании можно забыть. Невозможно эффективно работать, когда 7-миллионный город, как через жернова, перемалывается через одну больницу!", - отметил он.

Он призвал немедленно разворачивать изоляторы в каждой крупной больнице, отделять этажи, корпусы для сортировки и обследования больных в каждом опорном учреждении, делать ПЦР в амбулаториях быстро, а не 10 суток.

"Персонал едва живой утром. Истощение и полная апатия на лицах. Последние две-три недели – просто игра на выживание, как для медиков, так и для больных. Только железная выдержка персонала и масштабы больницы спасают от коллапса всю систему оказания помощи в столице", – отметил он.

"Когда инфекционисты выйдут из игры – лечить действительно инфекционные болезни будет некому! Система уже надломлена. Надо от теоретических основ адаптироваться к реалиям. Люди не железные. От заражения инфекционистов и бригад скорой защищает только крепкий закаленный иммунитет. Но, если его взорвать нечеловеческими условиями труда – столица останется один на один с коронавирусом и всеми проблемами, которые возле него вращаются", – подчеркнул медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.