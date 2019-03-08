Матерился и гавкал: в Киеве задержали пьяного "борца с преступностью"

В Киеве задержали пьяного сотрудника отдела по борьбе с коррупцией и преступностью.

Как сообщил в Facebook полицейский Виталий Горкун, за вождение в нетрезвом состоянии антикоррупционера доставили в участок, где он отличился неадекватным поведением.

"Его остановили патрульные полицейские и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат 1,62 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму! На видео прекрасно видно, как он объясняет почему нарушал ПДД, потому что коррупция и преступность коварные..." - рассказал Горкун.

По его словам, в отношении задержанного были составлены соответствующие материалы, которые будут переданы в суд.

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