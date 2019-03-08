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/Новости Киева

Матерился и гавкал: в Киеве задержали пьяного "борца с преступностью"

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В Киеве задержали пьяного сотрудника отдела по борьбе с коррупцией и преступностью.

Как сообщил в Facebook полицейский Виталий Горкун, за вождение в нетрезвом состоянии антикоррупционера доставили в участок, где он отличился неадекватным поведением.

"Его остановили патрульные полицейские и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат 1,62 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму! На видео прекрасно видно, как он объясняет почему нарушал ПДД, потому что коррупция и преступность коварные..." - рассказал Горкун.

По его словам, в отношении задержанного были составлены соответствующие материалы, которые будут переданы в суд.

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Матерился и гавкал: в Киеве задержали пьяного "борца с преступностью"
Матерился и гавкал: в Киеве задержали пьяного "борца с преступностью"

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве толпа пьяных мужчин устроила драку с нетрезвыми охранниками супермаркета.

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Место
УкраинаКиев
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Всех полицейских проверять на полиграфе на связи с "пацанами", т.е. не является ли он носителем информации о "группировках" и их кураторах. Какие на**р пацаны у офицера, чьи пацаны, может авторитета криминального или гопники-пацаны дворовые имеются ввиду?
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