Матери пленных "Л/ДНР" устроили "лежачий" пикет под ОП. Фото и видео

Кияни 12:07, 12.06.2020 Обновлено: 12:22, 12.06.2020

В пятницу, 12 июня, матери украинцев, которые остаются в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, устроили "лежачий пикет" на улице Банковой в Киеве, перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил в Facebook фотограф Ян Доброносов, женщины заявили, что их родные находятся в плену с 2014 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Матери пленных провели "лежачий пикет" на Банковой

"Нас не хотят видеть и слышать", – утверждают они.

Женщины легли прямо на брусчатку вместе с фотографиями своих сыновей.

Facebook Яна Доброносова
Facebook Яна Доброносова
Facebook Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обмена пленными 29 декабря 2019 года в Украину вернулись 76 человек.

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Кияни

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